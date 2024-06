Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": fragole con mousse di cioccolato bianco e marshmallow 8 giugno 2024

8 giugno 2024

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: Vi propongo le fragole con mousse di cioccolato bianco e marshmallow: fragole condite con limone e zucchero accompagnate da un morbido ciuffo di mousse al cioccolato bianco e marshmallow. Un dessert fruttato e zuccheroso da servire in alternativa alle classiche fragole con panna. Ho preparato la mousse prendendo spunto dalla ricetta di quella al cioccolato fondente di Nigella Lawson solo che io ho utilizzato il cioccolato bianco e la crema di marshmallow. Le mie fragole con mousse di cioccolato bianco e marshmallow. Ingredienti (per circa 10 bicchieri):

Per le fragole: 750 gr di fragole

Succo di limone

Zucchero Per la mousse: 150 gr di crema di marshmallow

250 di cioccolato bianco

250 gr di panna da montare

60 ml di acqua

50 gr di burro In una pentola ho messo la crema di marshmallow, il cioccolato bianco tritato e il burro. Ho scaldato l’acqua portandola quasi a bollore. Ho versato l’acqua sugli ingredienti già in pentola e, iniziando a mescolare, ho messo il tutto su fuoco basso. Ho continuato a mescolare fin quando marshmallow, cioccolato e burro non si sono fusi completamente. Bisogna mescolare bene per non avere dei grumi. Una volta ottenuto un composto omogeneo ho tolto dal fuoco e l’ho lasciato raffreddare. Intanto ho preparato le fragole: le ho lavate bene e le ho tagliate a pezzetti, poi le ho condite con succo di limone e zucchero. Per le quantità seguite il vostro gusto, ma considerate che la mousse è abbastanza dolce. Ho lasciato riposare le fragole. Ho montato la panna e l’ho incorporata al composto di cioccolato bianco e marshmallow mescolando delicatamente dal basso verso l’alto per non farla smontare. Ho riposto la mousse in frigo per circa un’ora. A questo punto ho distribuito le fragole nei bicchieri (lasciando da parte un po' di succo), con la sac a poche, ho fatto un ciuffo in ogni bicchiere. Ho versato un cucchiaio di succo di fragole sul ciuffo di mousse. Le fragole con mousse di cioccolato bianco e marshmallow sono pronte!

