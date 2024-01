"In cucina con Giulia": crostoni con cavolo nero 'strascicato'

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Una ricetta velocissima e sana i crostoni con cavolo nero “strascicato”: pane toscano abbrustolito, cavolo nero ripassato in padella (questo vuol dire “strascicato” !) e ovviamente olio e.v.o. maremmano.

Quasi tutto a km 0 considerando che cavolo nero e olio vengono dalla campagna di mio babbo.

Adatti per cena magari con del formaggio Pecorino e dei salumi, o anche come antipasto.

Questi sono i crostoni con cavolo nero “strascicato”.

Ingredienti:



Foglie di cavolo nero

Fette di pane (meglio se vecchio di uno o due giorni)

Olio e.v.o.

Peperoncino

Sale

Per prima cosa ho pulito il cavolo nero: ho eliminato le foglie molli e le parti rovinate, poi ho tolto la costa centrale che risulterebbe dura e difficile da masticare. Questa operazione può essere fatta tagliando la foglia intorno alla costa con un coltello oppure tenendo la base della foglia con una mano e con l’altra tirare partendo dalla base e stringendo le dita intorno alla costa stessa.

Ho lavato le foglie poi qui si può decidere di fare in due modi: o lessare per qualche minuto il cavolo nero in acqua bollente salata prima di ripassarlo oppure cuocerlo direttamente in padella.

Se non è una grossa quantità io preferisco cuocerlo direttamente in padella.

Ho messo il cavolo in padella con olio, sale, peperoncino e un bicchiere d’acqua e ho fatto cuocere.

A fine cottura ho alzato la fiamma del fornello per l’ultima ripassata veloce.

Ho abbrustolito le fette di pane (chi lo gradisce può poi insaporire con dell’aglio) e vi ho sistemato sopra il cavolo nero.

Un giro d’olio d’oliva e i crostoni con cavolo nero “strascicato” sono pronti!