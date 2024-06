Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": budini di riso 4 giugno 2024

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: I budini di riso sono tortine di pasta frolla con un fantastico ripieno di crema di riso. Speciali per la colazione o per una sana merenda. Sono buonissimi. Da provare con il cappuccino o un bel succo di frutta. Questi sono i miei budini di riso. Ingredienti (per 10 budini):

per la pasta frolla: 300 gr di farina 00

100 gr di zucchero

1 pizzico di sale

1 uovo

150 gr di burro

1 cucchiaio di limoncello

mezza bustina (8 gr) di lievito in polvere per la crema di riso: 150 gr di riso

2 uova

500 ml di latte

1 bustina di vanillina

limoncello e zucchero in quantità a piacere Per prima cosa ho preparato la crema di riso: ho fatto cuocere il riso nel latte con lo zucchero. Una volta raffreddato ho unito la vaniglina, il limoncello e le uova. Mescolate bene. Di solito faccio cuocere il riso nel latte la sera prima, poi il giorno dopo aggiungo gli altri ingredienti e finisco di preparare i budini. A questo punto ho preparato la pasta frolla: in una terrina ho mescolate la farina, il burro fuso e lasciato raffreddare, il sale, il limoncello e lo zucchero. Ho aggiunto il lievito e impastate il tutto con le mani fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Ho imburrato e infarinato i pirottini di alluminio, li ho rivestiti con la pasta frolla e li ho riempiti con la crema di riso. Ho infornato i budini di riso in forno già caldo a 170° fino a cottura ultimata. Ho lasciato raffreddare i budini di riso, li ho tolti dai pirottini di alluminio e li ho spolverizzati con dello zucchero a velo. A questo punto i budini di riso sono pronti per essere gustati!

