Rubriche "In cucina con Giulia": bomboloni e ciambelle 28 gennaio 2023

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: In questo periodo carnevalesco pieno di dolci fritti oggi ho scelto di preparare bomboloni e ciambelle! Bomboloni alla crema pasticcera e ciambelle vuote. Questa ricetta è abbastanza veloce perché prevede una sola lievitatura: una volta preparato l’impasto viene subito tagliato in bomboloni e ciambelle e lasciato lievitare. Eccoli i miei bomboloni e ciambelle. Ingredienti:

4 uova

6 cucchiai di zucchero

24 gr di lievito secco

1 pizzico di sale

2 biccherini di liquore (io ho usato un liquore all’arancia )

100 gr di strutto (io burro )

1 tazza e 1/2 di acqua (per sciogliere il lievito )

1 tazza di latte

Farina q.b. (circa 500/600 gr, io ho usato per metà dose farina 00 e per metà manitoba ) Per prima cosa ho messo il lievito a sciogliere nell’acqua tiepida (38° circa) con mezzo cucchiaino di zucchero e l’ho lasciato riposare per circa 10 minuti. Ho impastato bene tutti gli ingredienti in modo da ottenere una pasta di aspetto e consistenza simile a quella di una pizza. L’ho stesa sulla tavola infarinata formando uno strato di spessore circa 1 centimetro, poi ho tagliato la pasta con un bicchiere in tanti dischi. Ho riunito i ritagli, li ho impastati, li ho ristesi e ne ho ricavato altri dischi fino ad esaurimento dell’impasto. Per fare le ciambelle ho tagliati i dischi e al centro di ognuno ho praticato un foro più piccolo. Ho sistemato i dischi di pasta ottenuti su un asciughino infarinato, li ho spolverizzati di farina e li ho coperti con un altro asciughino. Li ho lasciati lievitare per 60/90 minuti. A questo punto ho fritto bomboloni e ciambelle in abbondante olio caldo tanto da farli galleggiare ed evitare che toccassero il fondo. Mettete nell’olio prima la parte del disco che era appoggiata sul tovagliolo. Una volta dorati da una parte li ho rigirati e li ho fatti cuocere anche dall’altra. Quando sono gonfi e coloriti sono cotti, per cui li ho sgocciolati, li ho messi ad asciugare su della carta da cucina e infine li ho rotolati nello zucchero semolato. I bomboloni possono essere consumati così come sono o riempiti con crema pasticcera o cioccolato. Con questa dose si ottengono circa 60 pezzi di 5 cm di diametro al momento del taglio. Io ho fatto mezza dose e, per farcire i bomboloni, ho utilizzato circa due dosi di crema. A questo punto non resta altro che fare merenda con bomboloni e ciambelle!

