In Consiglio comunale per “Bella Storia” si parla di donazione di sangue

26 gennaio 2023

Redazione Grosseto: Oggi in Consiglio comunale si è tenuto il secondo appuntamento con “Bella Storia”, il progetto che mensilmente riserva spazio alle realtà e alle associazioni attive sul territorio. Argomento del giorno, un tema di vera attualità: quello della donazione di sangue.



“Le riserve di sangue delle strutture ospedaliere e sanitarie - illustra il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti - sono un vero e proprio tesoro. Un qualcosa in grado, molte volte, di fare davvero la differenza tra la vita e la morte. La scarsità delle scorte di sangue è ad oggi una realtà con cui fare i conti, poiché il numero delle donazioni e dei donatori, purtroppo, è in costante decrescita. Davanti a questa problematica ognuno di noi è invitato a contribuire in termini di informazione e sensibilizzazione, sia a livello singolo sia come parte di una collettività. Il mio ringraziamento va a tutte le realtà, a partire dall’Asl, dall’ospedale Misericordia fino a tutte le associazioni di volontariato, che ogni giorno si impegnano con passione e contribuiscono ad aiutare chi ha bisogno.”

Dopo l’intervento del presidente del Consiglio ha preso la parola la dottoressa Silvia Ceretelli, direttore U.O.C immunoematologia e medicina trasfusionale presso l’ospedale Misericordia di Grosseto, che ha lanciato un appello ai cittadini e l’invito a entrare in contatto con queste realtà e prendere tutte le informazioni su come poter diventare donatori di sangue. La donazione è un gesto che, oltre a salvare vite, fa anche bene a chi se ne rende protagonista.

