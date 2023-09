In città arriva la “Corsa podistica del centenario”

In occasione del centenario dell'Aeronautica militare che ricorre quest’anno, il 4° Stormo Caccia, in collaborazione con il Comune di Grosseto, ha organizzato, per sabato 17 settembre, una corsa podistica (aperta a tutti).



Grosseto: La manifestazione sportiva, che partirà da Piazza Dante alle ore 9:30 e arriverà all’aeroporto militare dopo circa due ore, sarà l’occasione per diffondere e far conoscere il turismo sportivo e la realtà territoriale grossetana in Italia e nel mondo, in relazione alla candidatura a Comunità Europea dello Sport 2024 dell’Ambito Maremma Toscana Sud, di cui il nostro Comune ne è il capofila.

“La manifestazione si pone come obiettivo quello di favorire la promozione del territorio, mettendone in risalto l’aspetto sportivo e sociale – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi – Si tratta di uno degli appuntamenti promossi dal 4° Stormo Caccia per festeggiare i primi cento anni dell’Aeronautica militare. Dopo le iniziative di marzo e questo appuntamento di settembre, ad ottobre, nei centri commerciali, torneranno anche gli stand espositivi.”