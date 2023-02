Cultura & spettacolo In biblioteca arriva chitarrista Francesco De Luca e le poesie di Juan Ramón Jimén 2 febbraio 2023

Redazione Follonica: Venerdì prossimo, 3 febbraio, alle 18, la biblioteca della Ghisa di Follonica ospita il progetto provinciale Letture musicali. Gli eventi, gratuiti, prevedono una serie di incontri durante i quali diversi musicisti presenteranno brani musicali ispirati o tratti da opere letterarie, raccontando il legame tra le due forme di arte. Per l'occasione a Follonica sarà presente il chitarrista Francesco De Luca con le poesie di Juan Ramón Jiménez. Le attività sono organizzati dalla Rete Grobac delle biblioteche di Maremma, in collaborazione con l’associazione musicale Agimus.

Grobac è composta da biblioteche di enti pubblici, istituti culturali, fondazioni, istituti scolastici e da archivi storici della provincia di Grosseto. I soggetti che compongono la rete sono 30 e hanno come fine ultimo la crescita culturale collettiva.





