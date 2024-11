In attesa di Agridoc alla libreria QB il documentario che racconta l'epidemia di Xylella

Domani, mercoledì 20 novembre alle 16, lo schermo racconta l’epidemia di Xylella in Puglia con “Il tempo dei giganti” di Davide Barletti e Lorenzo Conte.

Grosseto: In Puglia è in corso la più grave pandemia botanica del secolo: un batterio da quarantena, Xylella Fastidiosa sta uccidendo milioni di alberi d’ulivo, stravolgendo paesaggio, economia e relazioni umane. “Il Tempo dei Giganti” narra il viaggio di Giuseppe verso la terra del padre, nella Piana degli ulivi monumentali, laddove è imminente l’arrivo dell’epidemia. Dovrà spiegare all’anziano contadino come la loro vita verrà̀ sconvolta da questo batterio invisibile, finora sconosciuto in Italia e che lentamente sta diffondendosi in Europa. In un territorio devastato dalla desertificazione e dal cambiamento climatico, quello di Giuseppe è un viaggio che intreccia memorie, storie e testimonianze sulla vicenda Xylella. Tra i tanti protagonisti del film anche il contributo di Riccardo Valentini, ecologo e Premio Nobel per la pace nel 2017, di Marco Cattaneo, editor in Chief di National Geographic, Le Scienze e Mind, dello scrittore Daniele Rielli, del giornalista Stefano Liberti (Internazionale) e della divulgatrice scientifica Alessandra Viola. Il film, senza pregiudizi o condizionamenti, lascia spazio a opinioni scientifiche, suggestioni e storie di chi, in prima linea, cerca di fornire una visione sul futuro di un territorio devastato dalla più grave pandemia botanica del secolo.

Le proiezioni di Clorofilla alla libreria QB proseguono anche giovedì 21 sempre alle 16 con il documentario “La danza dell’aria e dell’acqua” di Anna Tinti.

Clorofilla è un progetto di Legambiente Festambiente realizzato con il patrocinio e il contributo della Direzione Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, con il contributo di Siae, dell’Otto per Mille Chiesa Valdese e della Fondazione CR Firenze.

Ingresso libero