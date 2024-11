Sciopero nazionale del settore sanità domani 20 novembre

Possibili disagi all’utenza in ospedali e distretti socio sanitari: saranno garantiti solo i servizi essenziali

Grosseto: Sciopero nazionale del settore Sanità domani mercoledì 20 novembre. A comunicarlo il Dipartimento della Funzione Pubblica, sul cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego. Lo sciopero proclamato da ANAAO ASSOMED – CIMO FESMED – NURSING UP interesserà l'intera giornata del 20 novembre 2024 e riguarderà la dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e delle professioni sanitarie del SSN, dipendenti delle Aziende ed Enti del SSN, compresi IRCCS ed ARPA, infermieri e tutto il personale sanitario non medico.

Asl Toscana Sud Est rende noto che potrebbero verificarsi sospensioni delle prestazioni e dell’attività degli ambulatori ma saranno assicurate le prestazioni in urgenza come previsto negli accordi nazionali che disciplinano il diritto allo sciopero. La Azienda si scusa per eventuali disagi all’utenza.