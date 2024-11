Trasporti, F. Rossi (FDI) “Sarebbe follia togliere treni Frecciabianca sulla costa tirrenica”

Roma: “In merito alle indiscrezioni che sono uscite sulla stampa in ordine alla paventata soppressione di alcuni treni Freccia Bianca dal prossimo 15 dicembre 2024, tra l’altro gli unici presenti sulla costa tirrenica, presenterò una interrogazione urgente nelle competenti sedi parlamentari, poiché ritengo essere una follia sopprimere, anziché aggiungere, delle corse sul tratto tirrenico da Genova a Roma e viceversa. Una decisione, se confermata, arbitraria e sconsiderata. Al contrario, ho già depositato alcuni giorni fa una interrogazione per verificare la possibilità di introdurre l’alta velocità sulla costa, in quanto infrastruttura prioritaria che darebbe grande impulso all’economia locale della Toscana costiera. Mi auguro che sia soltanto un falso allarme e che tutto rientri quanto prima”. È quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, alla notizia apparsa stamattina su alcuni quotidiani.