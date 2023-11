Dalla regione In arrivo vento forte. Codice giallo per vento dalle 21 di venerdì 24 a sabato 25 novembre 24 novembre 2023

24 novembre 2023 116

116 Stampa

Barbara Cremoncini

Firenze: Dalla sera di venerdì 24 e fino alla prima parte di sabato 25 novembre soffieranno venti da nord fino a temporaneamente forti su nord-ovest, zone costiere e Arcipelago e, localmente, sulle pianure settentrionali.

Per queste zone la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento, valido dalle 21 di venerdì 24 e fino alle 13 di sabato 25 novembre. Sabato 25 il mare sarà da mosso a molto mosso sui settori centro-settentrionali. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Dalla regione In arrivo vento forte. Codice giallo per vento dalle 21 di venerdì 24 a sabato 25 novembre In arrivo vento forte. Codice giallo per vento dalle 21 di venerdì 24 a sabato 25 novembre 2023-11-24T18:42:00+01:00 126 it In arrivo vento forte. Codice giallo per vento dalle 21 di venerdì 24 a sabato 25 novembre PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/12/29/20201229102450-8625484d.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2020/12/29/20201229102450-8625484d.jpg Maremma News Firenze, Fri, 24 Nov 2023 18:42:00 GMT