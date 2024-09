Dalla regione In arrivo temporali e rischio idrogeologico su arcipelago e costa in seguito nelle aree interne 22 settembre 2024

Firenze: La Sala operativa della Protezione civile regionale informa che una perturbazione interesserà la Toscana nella giornata di domani, lunedì 23 settembre con criticità gialla per rischio idrogeologico (reticolo idraulico minore) e criticità gialla per temporali forti. In entrambi i casi la criticità interesserà inizialmente la costa e l’arcipelago ed a seguire le zone interne.

Già nella serata di oggi, domenica 22, si potranno verificare locali piogge sulle zone settentrionali con cumulati poco significativi. Ma è per domani che sono previsti rovesci e temporali sparsi sull'arcipelago in estensione alle zone costiere nel corso della mattinata e alle aree interne nel pomeriggio. È prevista la possibilità di forti temporali. I fenomeni saranno più probabili inizialmente sull'arcipelago, poi sul litorale e nel pomeriggio anche sulle zone interne della Toscana. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo. Seguici



