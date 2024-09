In arrivo sei progetti per miglioramento edifici pubblici a Sinalunga

Sinalunga: Nell’ultimo consiglio comunale sono stati approvati sei progetti, tre dei quali hanno già trovato finanziamento e altri tre dovranno partecipare a bandi regionali, per il miglioramento degli edifici pubblici, in particolare per l’efficientamento energetico e l’adeguamento sismico degli edifici scolastici



Sono sei i progetti che verranno inseriti nella programmazione per la partecipare ai bandi regionali di finanziamento. Questo è quanto approvato nell’ultimo consiglio comunale che vede tre dei sei progetti già di certa la copertura, ovvero il Progetto delle vie dell’acqua, l’adeguamento sismico della scuola secondaria di Bettolle e la realizzazione dell’impianto fotovoltaico della scuola secondaria di Sinalunga, mentre altri tre dovranno partecipare a un bando regionale. I progetti in questione sono: il progetto di efficientamento energetico della scuola primaria di Sinalunga, l’adeguamento sismico della scuola primaria di Pieve e della scuola secondaria di Sinalunga. Una serie di progetti dunque che interessano la cultura e gli edifici scolastici che trovano fondamento nell’orientamento dell’amministrazione comunale verso il miglioramento delle politiche scolastiche e alla sicurezza degli edifici.

Nello stesso consiglio è stato poi approvato un ordine del giorno, elaborato in collaborazione con gli altri Comuni interessati, che riguarda l’attraversamento della linea ferroviaria Chiusi–Siena. Nel documento si sottolinea l’importanza del miglioramento dei servizi di trasporto per i pendolari e i flussi turistici di questa parte della Toscana. Un percorso di confronto avviato da qualche anno con RFI, Trenitalia e Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture con i Sindaci di riferimento, coadiuvati dalla Regione Toscana. Nel lavorare in quest’ottica è necessaria un’iniziativa che superi in maniera netta l’attuale stato di stallo che non favorisce né i cambiamenti necessari per l’ammodernamento della tratta ferroviaria e né miglioramento dell’efficienza del servizio. L’ordine del giorno approvato si chiude invitando la Regione Toscana a stipulare il nuovo contratto di servizio attraverso una procedura di gara, nell’ottica di favorire la partecipazione di altre società interessate alla gestione della tratta in questione.

Il consiglio comunale ha poi avviato un confronto, in riferimento alle ultime disposizioni contenute nell’ultima legge di disciplina del settore, sulle normative che coordinano le installazioni di antenne per la telefonia, andando ad apportare integrazioni importanti al programma delle opere pubbliche e al bilancio di previsione dell’ente.

Inoltre sono state poi individuate le risorse per la promozione turistica e la valorizzazione del territorio, per la manutenzione straordinaria al campo sportivo di Bettolle, per l’ammodernamento dell’isola ecologica di via Voltella. Infine considerando il nuovo indirizzo musicale accordato all’istituto comprensivo John Lennon, sono state stanziate risorse per l’acquisto di strumenti musicali da destinare ai ragazzi.