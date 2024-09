In arrivo la Sagra della Salsiccia di Pari

Pari: Come ogni anno nell’ultimo fine settimana di settembre, il 27, 28 e 29, torna il consueto appuntamento con la Sagra della Salsiccia di Pari, giunta ormai alla 57esima edizione.

La sagra è organizzata dal 1966 dall’Associazione Sette Colli, che cerca di portare avanti le tradizioni tramandate di generazione in generazione. Tutto il paese si mobilita per organizzare un evento che richiama molti appassionati sia per l’ottima cucina che per l’intrattenimento per le vie e le piazze del borgo.





Anche quest'anno i festeggiamenti inizieranno da stasera venerdì 27, con un menù speciale.

Il sabato e la domenica a pranzo e a cena si potranno invece gustare i classici piatti della cucina parigiana: la polenta alla boscaiola, la grigliata alla parigiana, i fegatelli, la salsiccia con i fagioli all’uccelletta, la zuppa di funghi e molto altro. Sarà anche possibile acquistare i famosi ciaccini cotti nel forno a legna e i dolci preparati dalle donne di Pari.



Ecco il programma completo:



Venerdì 27



19:00 Apertura stand gastronomico

22:00 Deejay ‘s’ from Savage Tour

Sabato 28

9:00 Visita guidata alla necropoli etrusca di Casenovole e alla mostra “Etruschi di Casenovole: passato remoto di una comunità”. Organizzata dall ‘Associazione archeologica “Odysseus”

Per info e prenotazioni 3471864451 - info@odysseus2007.it

12:30 Apertura stand gastronomico

17:00 Nella Piazzetta della lettura presentazione di “Tom Waits è del sagittario” di Mirko Tondi. L’autore dialogherà con Massimiliano Bellavista.

19:00 Apertura stand gastronomico

21:00 Piano bar con Alex Marcucci

22:00 Concerto dei Jaguari.

Domenica 29:

12:30 Apertura stand gastronomico

16:00 Intrattenimento per bambini: trucca bimbi, palloncini e bolle di sapone in Piazza Palazzo

16:30 In piazza della Chiesa “Di tutto un Pop Duo”: Alessandro Golini al violino e Paolo Batistini alla chitarra

19:00 Apertura stand gastronomico

22:00 Intrattenimento musicale con Enrico Collura.

Durante la sagra sarà possibile visitare la mostra “Etruschi di Casenovole: passato remoto di una comunità”

Per approfondimenti: https://www.facebook.com/AssociazioneSetteColliPari