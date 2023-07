In arrivo 15 borse di studio per gli studenti grossetani più meritevoli

Grosseto: Ben 15 borse di studio dal Comune di Grosseto per gli alunni più meritevoli. Questo quanto fatto dall’Amministrazione comunale, con la collaborazione del Polo Universitario Grossetano e l’Università di Siena, che ha messo a disposizione 15 borse di studio dal valore di mille euro l’una (per un complessivo di 15 mila euro) degli studenti più meritevoli. Uno strumento attraverso il quale l’Amministrazione ha voluto premiare chi ha dimostrato impegno, dimostrando non solo come la meritocrazia sia un valore fondamentale per la crescita dei futuri cittadini, ma anche un modo per aiutare le famiglie nel sostenere le spese dei propri ragazzi, in vista del proprio ingresso nel mondo lavorativo.



A beneficiare del contributo saranno gli studenti residenti nel Comune di Grosseto che si immatricoleranno nell’anno accademico 2023/2024 ad un corso di laurea avente sede presso il Polo Universitario Grossetano, che siano in regola con il pagamento della prima rata relativa alle tasse universitarie. Le borse di studio saranno distribuite nel seguente modo:

- n° 3 borse di studio per Economia e commercio e Scienze economiche e bancarie

- n° 3 borse di studio per Infermieristica

- n° 3 borse di studio per Scienza dell’educazione e della formazione

- n° 3 borse di studio per Giurisprudenza, Servizi giuridici e Scienze politiche

- n° 3 borse di studio per Scienze storiche e del patrimonio culturale

Soddisfatto il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna che ha sottolineato come investire sull’istruzione e sulla formazione dei propri cittadini sia obiettivo prioritario per l’Amministrazione: “Per noi amministratori è fondamentale promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio ed all'educazione permanente negli istituti statali e non statali e, allo stesso modo, concorre alla definizione di politiche formative che favoriscano l'accesso al mercato del lavoro.

Erogare corsi di laurea, corsi per diplomi universitari, corsi di perfezionamento e di specializzazione, centri di ricerca e di studio universitari, master, corsi di alta formazione dà ai nostri ragazzi tutti gli strumenti per diventare cittadini del futuro”.

Delle stesso parere anche l’assessore alla Cultura, con delega all’Università, Luca Agresti e l’assessore al Bilancio Simona Rusconi, che hanno evidenziato come: “In un momento particolarmente difficile come questo e di grandi sacrifici per le famiglie è fondamentale motivare e sostenere i nostri studenti, attraverso iniziative come queste. È giusto, nonché opportuno, supportare l'impegno e le capacità dei nostri studenti premiando il loro talento e valorizzando i loro profili, assumendo come criterio di valutazione il merito e non la fascia Isee di appartenenza”.

“Mettere a disposizione queste borse di studio non solo sostiene il diritto all’accesso al percorso formativo accademico, ma incentiva il legame tra Grosseto e gli studenti – commenta la presidente del Polo Universitario Grossetano Gabriella Papponi Morelli – Per molti grossetani diplomati l’allontanamento dalla città per raggiungere le sedi universitarie è stato nel tempo una tappa obbligata: la Fondazione Polo Universitario Grossetano nacque proprio per garantire un presidio di formazione accademica e ad oggi offre nove corsi di laurea con molteplici curricula, corsi di Istituti Tecnici Superiori e di Alta Formazione.”

Durante la presentazione, la presidente ha evidenziato come siano circa 300 gli studenti iscritti al Polo Universitario Grossetano e 100 i ragazzi che, lo scorso anno, si sono immatricolati.

“ L'Università di Siena è presente da anni nel territorio di Grosseto, attraverso la collaborazione fattiva con il Polo Universitario Grossetano e l'Amministrazione Comunale di Grosseto – conclude la prof.ssa Stefania Lamponi, delegata dal Rettore dell’Università di Siena per i servizi agli studenti – È una collaborazione a cui teniamo molto, e che è nostra intenzione proseguire e rafforzare nei prossimi anni, con ’obiettivo di accrescere la nostra presenza sia sul versante dell’offerta didattica e dei servizi agli studenti, sia su quello della terza missione e delle attività scientifiche e culturali nel territorio. L’Ateneo ringrazia il sindaco e l'Amministrazione tutta, per l'Istituzione di 15 borse di studio destinate a supportare e favorire l'accesso agli studenti residenti nel territorio comunale di Grosseto, ai Corsi di Laurea offerti dal nostro Ateneo presso il Polo Universitario Grossetano”.

La domanda per il riconoscimento della borsa di studio dovrà essere presentata su apposito modulo predisposto dall’ente e dovrà pervenire alla segreteria della Fondazione Polo Universitario Grossetano in via Ginori n.43 entro e non oltre il 2 novembre 2023. È possibile altresì trasmettere la domanda tramite posta certificata all’indirizzo pologr@pec.it.