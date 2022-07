Immobiliare: perché investire nell'acquisto di una casa a Roma

Investire sul mattone è uno dei consigli più antichi del mondo. I motivi per cui l’investimento immobiliare sia sempre un’ottima idea è suggerito dal fatto che nel tempo, la costante è sempre in crescita, al netto di periodi disastrosi che hanno comunque una durata limitata e sono seguiti a nuove impennate.

I fattori da tenere in considerazione prima di acquistare una casa

Sono diversi i fattori da tenere in considerazione sul momento più adatto per acquistare una casa. In primo luogo la congiuntura economica. Nessuno di noi comuni mortali può sapere quando esploderà una guerra o una bolla immobiliare. Di certo ogni fattore che ha come effetto l’aumento dell’inflazione o il rallentamento del commercio di materie prime rappresenta un momento di grave frenata per l’immobiliare. Strettamente legato a queste considerazioni è la questione mutuo. Il periodo migliore per acquistare è stato sicuramente durante e in seguito alla pandemia, quando i prezzi si sono abbassati e i tassi d’interesse hanno toccato i minimi storici. Ad agosto 2021, alcuni istituti bancari, offrivano mutui agevolati per 30 anni agli under 36, con garanzia di Stato CONSAP, ad un tasso dell’1,05%. Oggi resta un momento ancora positivo, nonostante la congiuntura economica rischi di volgere verso scenari incerti, i tassi d’interesse restano comunque al di sotto del 2%.

Acquistare una casa in città: il caso di Roma

Un altro fattore da tenere in fortissima considerazione è il "dove". Acquistare una casa in provincia è sempre una buona mossa, ma la crescita del valore immobiliare in una città (vedi Milano, Torino o Roma, ma anche Trieste, Trento o Genova) è di gran lunga superiore, a livelli quasi esponenziali, rispetto ai paesini della provincia italiana. Solo per trasmettere un numero: il valore dell’immobiliare a Roma nel 2020 ha segnato un +31,24%. Numeri da capogiro. Anche se non sono sempre così alti, in città il valore di una casa tende ad aumentare costantemente, anche se bisogna considerare che esistono quartieri particolari dove non è il caso di comprare.





Casavo, la startup leader del settore

