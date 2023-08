Il Valle trionfa al Palio dell'Argentario

Vittoria dopo 14 anni nell'edizione numero 80 della manifestazione



Monte Argentario: Il cielo sopra Porto Santo Stefano si colora di biancoceleste. Il Rione Valle trionfa all'edizione numero 80 del Palio Marinaro dell'Argentario. L'equipaggio composto da Claudio Schiano, Rocco Terramoccia, Alessandro Galatolo, Alessandro Benedetti e Samuele Rossi, ha vinto la gara remiera che si è svolta il 15 agosto nell'Arena di turchese: i 4mila metri della competizione sono stati percorsi in 24 minuti e 41 secondi.

Secondo classificato il Rione Fortezza (24.47"), terzo il Rione Croce (24.57") e in quarta posizione il Rione Pilarella (24.58"), vincitore delle precedenti edizioni del Palio e che ha visto sfumare il sogno della Coppa d'Oro, trofeo assegnato dal 1956 al rione che si aggiudica tre edizioni consecutive della manifestazione. La vittoria martedì è andata al Valle in una gara condotta al cardiopalma. L'equipaggio biancoceleste è partito subito fortissimo e ha condotto in testa la gara fino ai 2.400 metri quando è stato superato di un soffio dalla Fortezza. Ai 2.800 però il Valle è tornato a condurre, incrementando il vantaggio fino alla vittoria finale. Un trionfo storico arrivato dopo 14 anni, proclamato dal sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli, con un annuncio che ha aperto i festeggiamenti del popolo del Valle.