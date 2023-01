Il Ristorante la Parolina di Trevinano nel progetto “Chef in Campagna”

Acquapendente: La società di video produzioni Revers Parrot e il Ristorante la Parolina di Trevinano, della chef Iside de Cesare e figli Azzurra e Giacomo, entrano ufficialmente nel progetto “Chef in Campagna” ideato dalla Camera di Camera di Commercio di Roma del Direttore Carlo Hausmann.

“Siamo onorati - sottolinea il Direttore - che la struttura stellata della Frazione di Acquapendente entri in un programma giunto alla Seconda Edizione. Ideato dalla Azienda Agro Camera, si pone come obiettivo sensibilizzare le nuove generazioni sulla priorità del cambiamento degli stili di vita. La Parolina come altre aziende saranno protagoniste di un video nel quale domineranno più le immagini che le scritte. Messaggi comunque diretti su come favorire questo cambiamento grazie al coinvolgimento delle filiere agricole nel nuovo mercato generale della sostenibilità”.

La troupe video che sta girando in questi primi giorni dell’anno alcune scene essenziali è rimasta positivamente colpita dai “neoattori”. “Quando conosci la Chef Iside De Cesare e i suoi adorabili figli - hanno commentato - non puoi fare a meno di credere che la famiglia del mulino bianco esista davvero! Invece scopri che sono molto più divertenti e affiatati e allora ci immagini sopra una piccola serie che, fra una gag e l'altra, mostri a grandi e piccini l'importanza dell'alimentazione e della sostenibilità ambientale”.