Il quartetto d’archi Alter Echo apre BolsenArte Winter

Sabato 11 novembre, alle 21,15, al teatro San Francesco il concerto inaugurale gratuito del festival diretto dal maestro Francesco Traversi



Bolsena: L’Alter Echo String Quartet terrà il concerto inaugurale, a ingresso gratuito, del BolsenArte Winter, il festival diretto dal maestro Francesco Traversi che ha deciso di ampliarne gli orizzonti al teatro e alla letteratura. Sul palco del teatro San Francesco, sabato 11 novembre, alle 21,15, il quartetto d’archi formato da Marta Taddei, primo violino, Valentina Canevelli, secondo violino, Rachele Rebaudengo, violoncello, e Roberta Ardito, viola, proporrà lo spettacolo “BaRock”, un entusiasmante viaggio musicale nel tempo che va dal celebre Canone di Pachelbel alle armonie di Johann Sebastian Bach, dalla musica di Antonio Vivaldi passando per il Settecento di Wolfgang Amadeus Mozart e l’Ottocento di Johannes Brahms, allargando gli orizzonti fino a toccare il pop dei Beatles, il jazz di Dave Brubeck, le musiche da film di Morricone, la musica d’autore italiana per approdare al rock dei Led Zeppelin, Metallica e Muse.

“Per il quarto anno consecutivo abbiamo affidato la direzione artistica del festival al maestro Traversi, per la professionalità e la competenza dimostrate e per la capacità di proporre eventi di grande qualità artistica dal grande successo di pubblico – afferma il sindaco di Bolsena Paolo Dottarelli -. Siamo orgogliosi di averlo nel nostro gruppo di lavoro”. “Ci auguriamo che la varietà e la gratuità degli appuntamenti proposti in questa edizione - dichiara l’assessore alla cultura Raffaella Bruti – possa essere un incentivo per le persone, in particolare per i giovani, ad avvicinarsi al modo della cultura: dalla musica al teatro e alla letteratura”.

L’Alter Echo String Quartet nasce sui palchi prestigiosi della lunga tournée “Opera Seconda dei Pooh”. Il quartetto ha collaborato con Andrea Bocelli, Sting, Mario Biondi, Roby Facchinetti, Francesco De Gregori, Giovanni Allevi, Morgan, Francesco Renga, Raphael Gualazzi, Baustelle, PFM, Massimo Ranieri, Jerry Calà, Gigi Proietti. È stato ospite d’onore per eventi di Dolce & Gabbana, Gucci Italia, Bulgari, Porsche e per lo spot TIM 2017. Da alcuni anni ha deciso di proporre la formazione classica da camera per eccellenza al servizio della musica pop, diventando un punto di riferimento crossover nel panorama italiano. Il festival BolsenArte Winter è organizzato e promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Bolsena, in collaborazione con l’associazione Visit Bolsena ed è finanziato dalla Regione Lazio - Reti di Impresa tra Attività Economiche (DGR n. 68 del 22/02/2022).