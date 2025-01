Il Prograssik Quartet project all’Etruria Musica Festival

Il 3 gennaio 2025, alle 18, al teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia

Tarquinia: Quattro talentuosi musicisti tarquiniesi per un evento multimediale tra onde sonore e suggestioni visive. Per l’Etruria Musica Festival Winter Edition, Emanuel Elisei al clarinetto e sax soprano, Gianluca Capitani alla batteria, Andrea Brunori al pianoforte, e Pietro Pacini, alle tastiere e programmazioni elettroniche, porteranno in scena al teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia, il 3 gennaio 2025, alle 18, il Prograssik Quartet project.

Gli spettatori non assisteranno solamente a un concerto, ma a una vera e propria esperienza sensoriale, dove la contaminazione musicale tra progressive rock, musica classica, musica contemporanea ed elettronica, verrà raccontata attraverso un affascinante percorso visionario che trascinerà gli spettatori in una nuova dimensione. I biglietti sono in vendita presso l'Infopoint di Barriera San Giusto, tel. 0766 849282 - mail turismotarquinia@gmail.com, oppure on line al link eventi.archeoares.it, o presso il botteghino del teatro dalle 17 del giorno dello spettacolo.