Il presidente Giani: "Conferiremo il Pegaso d'oro a Samuele Ceccarelli"

Firenze: “Una doppia impresa come quella di Ceccarelli, che prima si è aggiudicato la medaglia d’oro agli Assoluti indoor di Ancona e poi il titolo europeo ad Istanbul, non poteva e non può passare inosservata. Oggi ho comunicato alla Giunta la decisione di conferire il Pegaso al giovane Samuele, orgoglio di tutta la Toscana sportiva”.



Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, confermando quanto anticipato nelle scorse ore. Nel pomeriggio odierno, lunedì 6 marzo, il presidente ha infatti informato la Giunta regionale della decisione di conferire al velocista Samuele Ceccarelli il Pegaso d’oro per le straordinarie prestazioni di cui si è reso protagonista sui 60 metri indoor.

Il Pegaso d’oro è la massima onorificenza della Regione Toscana. Con esso si premiano quei cittadini italiani o di altri Paesi che hanno reso un servizio alla comunità nazionale ed internazionale nei più svariati campi dell’agire umano.

Ceccarelli, 23 anni, nato a Massa, è tesserato per la Firenze Atletica Marathon. Lo scorso 19 febbraio, ad Ancona, ha vinto il titolo italiano agli Assoluti. Sabato 4 marzo si è poi aggiudicato ad Istanbul la medaglia d’oro agli Europei indoor. In entrambi i casi ha battuto Marcel Jacobs, detentore del titolo mondiale e del record europeo della specialità, oltre che campione olimpico sui 100 metri sia nella gara individuale che nella staffetta. In Turchia, oltre a detronizzare Jacobs a livello continentale, Ceccarelli ha anche superato colui che, fino a l’altro ieri, in Europa deteneva la migliore prestazione del 2023 sulla distanza, il britannico Reece Prescod, che non è neppure salito terzo gradino del podio, conquistato dallo svedese Henrik Larsson. Con 6” 47 fatto registrare in semifinale, difatti, il velocista massese si è consacrato anche come l’europeo più veloce del momento sui 60 metri piani al coperto.