Il presepe vivente di Tarquinia nel quartiere medievale di San Martino

Tarquinia: Il presepe vivente di Tarquinia sarà allestito nel quartiere medievale di San Martino. Saranno i vicoli e le piazze della parte più antica della città etrusca a fare da sfondo alla nuova edizione della rievocazione. Il percorso partirà da piazza San Martino, per proseguire in via della Ripa, vicolo del Poggio, via degli Archi, via dell’Archetto e concludersi tra piazza Giuseppe Verdi e piazza Santo Stefano.

La rappresentazione lascia gli spazi esterni del convento di San Francesco, utilizzata nel 2023 per celebrare gli 800 anni del primo presepe della storia realizzato dal Santo patrono d’Italia. “Il quartiere di San Martino è una cornice ideale per realizzare la rievocazione ed è stata scelta di concerto con l’Amministrazione comunale – sottolineano dall’Associazione presepe vivente Tarquinia -. Le strette vie con gli archi, le torri, la chiesa e i palazzetti medievali sono lo scenario perfetto in cui montare le scenografie e dare vita all’antica Betlemme”. Le date del presepe vivente, inizio alle 17, sono il 26 e 29 dicembre e il 6 gennaio 2025, con il tradizionale corteo dei re magi a dorso di cammello.