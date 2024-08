Il PD Monte Argentario sulla laguna di Orbetello

Monte Argentario: «Sembra che il Comune di Monte Argentario, che pure sarà membro del costituendo Consorzio per la Laguna di Orbetello, stia facendo il verso delle tre scimmiette per non proferire parola sulla Laguna». Inizia così la nota del PD di Monte Argentario.



«Sono note le foto che mostrano le acque lagunari che si riversano ad Ansedonia ed in parte a Santa Liberata - continua il Partito Democratico di Monte Argentario - ed è ancor di più nota la preoccupazione di cittadini ed esercenti rispetto alla salute delle acque circostanti. Il silenzio alimenta la disinformazione e la paura, e le nostre stagioni turistiche, già ridotte a poco più di tre settimane, potrebbero subire una ulteriore compressione. Non perché, sia chiaro, sia manifesto un pericolo imminente, ma perché è manifesta l’incapacità politica dei nostri amministratori.

Prendiamo il caso dell’Assessore all’Ambiente di Fratelli d’Italia, compagno di partito di mezza giunta orbetellana e grande sostenitore dell’assessore Minucci: ebbene, questo coraggioso assessore è silente. Eppure possiede le deleghe giuste: Economia del mare e Ambiente. Il silenzio però è proprio anche di tutti gli altri assessori argentarini, a dire il vero. Non parlano e non agiscono. Magari l’ordine di scuderia della Fiamma è tacere e fare finta di nulla?

Il nostro Sindaco, si sa, rispetto a quel che abbiamo scritto nel post, si concentrerà solo sulle persone che avranno espresso una reazione al post più che al contenuto: magari i suoi assessori glielo spiegheranno. Speriamo che le amministrazioni destinatarie delle risorse straordinarie richieste siano almeno trasparenti e non silenti rispetto all’utilizzo di denaro pubblico per fare fronte all’emergenza».