Il Pattinaggio Artistico Costa d'Argento Orbetello trionfa al Trofeo Internazionale FISR di Roma

Orbetello: Lo scorso weekend è stato un trionfo per la Società A.S.D. Pattinaggio Artistico Costa d'Argento Orbetello che sempre di più si sta ponendo all'attenzione generale della rotellistica maremmana. Vanessa Lucignani ha fatto parlare di sé al Trofeo Internazionale FISR di Roma, conquistando una posizione di prestigio tra atlete di alto livello.

Nel contesto delle gare provinciali UISP, Vanessa Anastasi e Agata Bistazzoni hanno fatto un eccezionale esordio in f Promo, ottenendo titoli di campionessa provinciale e vice campionessa provinciale con punteggi elevati. Bella performance anche di Michela Bergantino che ha esibito con grande eleganza un disco, guadagnandosi il settimo posto. Successi anche di Alice Mandragora ed Emma Podestà al 1° e 2° posto in f1e, mentre Ginevra Pinna si è classificata al secondo posto in f1d.

Ma non finisce qui, Sofia Alocci strappa il primo posto in f4c e Giulia Marchini sale sul gradino più alto del podio nella f2e dopo il secondo posto all'Internazionali di Roma. Stupisce anche Martina Ferrante che ha ottenuto un terzo posto in f2b dopo il quinto posto all'Internazionali di Roma. Anche le piccole promesse, Elena Giulietti e Aurora Salvini, hanno esordito con successo UGA Verde conquistando rispettivamente il terzo e quinto posto.

Insomma un fine settimana di grandi soddisfazioni, dimostrazione del gran lavoro di Alessandra Scarponi e di tutto il suo team. E pensare che tutto questo la Asd Pattinaggio Artistico Costa d'Argento Orbetello lo fa senza avere la propria casa, un punto fisso dove poter allenare, far crescere le proprie atlete e il mondo del pattinaggio rotellistico made Costa d'Argento.