Il Pattinaggio Artistico Costa d'Argento fa 13!

Orbetello: Lo scorso weekend è stato un trionfo per le atlete del Pattinaggio Artistico Costa d'Argento, che hanno conquistato ben 13 medaglie. Questo straordinario risultato non solo è un motivo di orgoglio per la società, ma conferma anche il valore e l'impegno che si celano dietro le quinte di questa realtà.







Nata nel 2017 sotto la guida del presidente Sandro Carboni e di Alessandra Scarponi, il Pattinaggio Artistico Costa d'Argento ha rapidamente guadagnato una reputazione di eccellenza. Oltre alla professionalità tecnica, la società si impegna a forgiare atlete complete, trasmettendo i valori fondamentali dello sport e creando un ambiente familiare che ispira crescita e successo.





Il fine settimana di gare è stato dominato dalle atlete della Costa d'Argento. Tra le giovani pattinatrici, un risultato importante quello raggiunto da Agata Bistazzoni e Sofia Alocci, campionesse provinciali FISR nelle rispettive categorie prom. 4 e prom. 7. Nella categoria giovani prom. 4: Ginevra Pinna 2^, Alice Mandragora 2^, Giulia Marchini 2^, Martina Ferrante 2^, Emma Podesta 3^, Vanessa Anastasi 3^ e Michela Bergantino 4^ hanno fatto onore alla società, conquistando piazzamenti di rilievo nelle loro categorie.





Nel campionato UISP, Chloe Breschi e Cataleya Angelini hanno raggiunto il vertice, diventando campionesse provinciali nelle categorie bianco start e bianco basic. Anche Adele Cona, Adele Del Vecchio e Phoebe Donati hanno dimostrato il loro valore, piazzandosi rispettivamente al terzo, sesto e decimo posto nella categoria bianco basic. Non possiamo dimenticare Elisa Dell'Anna, la più giovane partecipante della giornata, anno 2019, che ha conquistato il titolo di campionessa provinciale nella categoria azzurro cuccioli.





Sofia Sabatini e Bianca Bottillo hanno brillato nelle categorie verde minion B e verde basic, piazzandosi al secondo e al settimo posto. Al loro primo campionato regionale UISP, Elena Giulietti e Aurora Salvini hanno ottenuto risultati eccellenti nella categoria verde.

Il Pattinaggio Artistico Costa d'Argento continua a dimostrare che con dedizione, impegno e passione, si possono raggiungere traguardi straordinari. Queste medaglie non sono solo il frutto di talento individuale, ma anche del lavoro di squadra e dell'incrollabile determinazione di atlete, allenatori e dirigenti. Con un futuro così promettente, non c'è limite a ciò che questa società potrà realizzare nel pattinaggio artistico.