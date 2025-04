Nuovo cinema Tirreno: il programma del weekend

Si comincia giovedì 24 aprile. Sabato 26 torna la rassegna “Sotto al piatto” con il documentario “Come se non ci fosse un domani”

Capalbio: Tante proiezioni e la rassegna “Sotto al piatto” sono in programma al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige. Si comincia giovedì 24 aprile con “30 notti con il mio ex” di Guido Chiesa alle 17 e alle 21.30, mentre alle 19 ci sarà “La gazza ladra” di Robert Guédiguian; venerdì 25 aprile, alle ore 17, sarà proiettato “Moon il panda” di Gilles de Maistre, mentre alle 19 e alle 21.30 sarà la volta di “30 notti con il mio ex”; sabato 26 aprile, alle ore 18, per la rassegna “Sotto al piatto” ci sarà il documentario “Come se non ci fosse un domani” di Riccardo Cremona e Matteo Keffer, mentre alle 21.30 sarà proiettata “La gazza ladra”; domenica 27 aprile, infine, alle 17 ci sarà “Moon il panda” e alle 19 e alle 21.30 “30 notti con il mio ex”.

La giornata del 26 aprile comincerà alle ore 17, sempre al Nuovo cinema Tirreno, con il mercato dei produttori Slow food Costa d'Argento; alle 18 sarà proiettato “Come se non ci fosse un domani”, mentre alle 19.30 si terrà un incontro di approfondimento con gli interventi di Stefano D'Errico dell'Istituto internazionale per l'ambiente e lo sviluppo, Chloè Bertini di Ultima generazione, la produttrice Ottavia Virzì e l'avvocata di Ultima generazione Paola Bevere. Modera Margherita Ambrogetti Damiani di Legambiente.

“Come se non ci fosse un domani” è un viaggio dentro Ultima Generazione, il movimento che negli ultimi anni ha fatto discutere l'Italia con azioni eclatanti per denunciare l'inerzia politica davanti alla crisi climatica. Attraverso la storia di cinque attivisti, le loro paure e la loro determinazione, si apre una riflessione urgente non solo sulla questione ambientale ma anche sul diritto all'attivismo e la libertà di espressione, in un contesto sociopolitico sempre più polarizzato e repressivo.

Il biglietto avrà un costo di 7,50 euro e potrà essere acquistato in sala o online: https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ .

" Sotto al piatto. Storie di cibo, profitti e diritti " è una rassegna di documentari organizzata dal Nuovo cinema Tirreno in collaborazione con Slow food Costa d'Argento. La rassegna esplora il mondo del cibo e dell'industria alimentare, indagando le dinamiche economiche, sociali e ambientali che influenzano ciò che mangiamo, guardando ai temi della sostenibilità, ai diritti dei lavoratori e all'impatto delle scelte alimentari.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.