Simone Carresi vince il concorso "Forma e carattere della Maremma attraverso la fotografia"

Premiati ieri, mercoledì 23 aprile, dall'associazione rotariana "Carlo Berliri Zoppi", i vincitori del concorso rivolto agli under 35. Menzione speciale d'onore a Ginevra Romani, aspirante fotografa di 6 anni.

Grosseto: Sono Simone Carresi, Marco Moretti e Pietro Rombai i vincitori del concorso fotografico "Forma e carattere della Maremma attraverso la fotografia", promosso dall'associazione rotariana "Carlo Berliri Zoppi" di Grosseto che ha messo in palio un premio complessivo di 2000 euro. Sono stati annunciati ieri, mercoledì 23 aprile, i primi tre classificati e le menzioni di merito per i partecipanti al premio riservato agli under 35. Trenta i partecipanti che hanno presentato le loro opere, per un totale di 61 fotografie proposte e giudicate dalla commissione.

"Stilare la classifica finale non è stato semplice – commentano gli organizzatori della manifestazione – non solo per il numero, importante, di adesioni raccolte, ma anche per la qualità dei lavori presentati, che hanno saputo cogliere alcuni aspetti della nostra terra, attraverso il filtro della storia e della sua evoluzione culturale. Proprio a questi scopi l'associazione 'Berliri Zoppi' dedica gran parte dell'attività, favorendo la creazione di strumenti e approfondendo la trattazione di materie capaci di rendere la conoscenza di questo territorio un esercizio affascinante e utile a comprendere anche la realtà contemporanea. I tre primi classificati si sono distinti per l'interpretazione originale, le qualità espressive e la capacità evocativa delle loro fotografie". A giudicare le opere è stata una giuria presieduta dall'ingegnere Antonio Ludovico e composta da Giovanni Gori, Carlo Bonazza, Mauro Papa e Marcella Parisi.

In palio mille euro per il primo classificato, seicento euro per il secondo e quattrocento euro per il terzo, oltre all'attestato d'onore e agli attestati al merito consegnati ai partecipanti che si sono distinti nella competizione.

Nei suoi scatti Simone Carresi, classe 1993, ha rappresentato il tema dell'acqua, mettendo in luce il suo rapporto con il territorio, mentre il secondo classificato Marco Moretti (1995), ha scelto scene di vita quotidiana. Negli scatti del giovane di Pietro Rombai (15 anni) è rappresentata la zona nord del territorio.

Tra i partecipanti, anche una giovanissima fotografa in erba, Ginevra Romani, di sei anni, che ha ottenuto una menzione speciale al merito e un buono da spendere in una cartolibreria. Hanno ricevuto attestati e menzioni di merito anche Ilaria Regina, Arianna Regina, Andrea Pallanti, Alberto Giuseppe Maragliano, Sofia Maxwell Costabile.

​Nella foto il vincitore Carresi con il presidente dell'associazione rotariana "Carlo Berliri Zoppi" Giulio De Simone