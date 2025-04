80° anniversario della liberazione d’Italia. Tutti gli appuntamenti a Cecina per venerdì 25 aprile

Cecina: Venerdì il programma delle celebrazioni del 25 aprile partirà alle ore 10 con la Santa Messa nella Chiesa del Duomo per proseguire con il raduno e l’avvio del corteo per le vie cittadine alle ore 10.40.

La prima deposizione di una corona di alloro si terrà alle 10.45 in via Da Vinci, alla lapide in ricordo di Ilio Barontini per poi celebrare la commemorazione ufficiale al Monumento ai Caduti alle ore 11.15 in piazza Gramsci, con l’esibizione della Filarmonica Mascagni e del Coro dei Canti Popolari di Cecina.

Alle 12, in piazza Martiri Belfiore, verrà deposta un’altra corona di alloro al cippo in ricordo di tutti i caduti mente nel pomeriggio, alle 15.30, si raggiungerà anche Guardistallo, località La Bucaccia, per una deposizione al Monumento Commemorativo dell'Eccidio di Guardistallo.

La lunga giornata di appuntamenti organizzati dall’Amministrazione Comunale per gli 80 anni dalla Liberazione d’Italia, si concluderà la sera alle 21 al teatro De Filippo con lo spettacolo ad ingresso gratuito di Alessia Cespuglio a cura di ANPI Cecina "1922: perché non dobbiamo aprire? Siamo gente perbene. L’assassinio dei fratelli Gigli: una storia mai raccontata”.

“80 anni sono tanti, le cose belle e anche le brutte si tendono a dimenticare. Il nostro compito come Amministrazione Comunale - spiega l’assessore alla Cultura Michele Bianchi - ma anche come comunità educante è fornire soprattutto ai più giovani gli strumenti per sviluppare gli anticorpi, perché certe pagine della nostra storia non si ripetano. Non è retorica, lo dimostra quello che sta accadendo intorni a noi dove guerra e violenza sono ogni giorno dietro l'angolo”.