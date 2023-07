Il nuovo playground di Via De' Barberi spazio aggregativo dell'estate 2023

Grosseto: Il nuovissimo playground targato Pallacanestro Grosseto, allestito negli spazi esterni della scuola media Leonardo da Vinci, sta diventando un significativo spazio di ritrovo e di allenamento per i giovanissimi.

Due volte a settimana, il martedì e il venerdì dalle 18 alle 19, grazie alla disponibilità degli allenatori Daniele Conti e Lorenzo Massai. spazio agli allenamenti gratuiti per i giovani atleti della Biancorossa, da oltre dieci anni affiliata alla Pgr e dove imparare e migliorarsi sempre insieme agli allenatori. Ma non finisce qui perché nei giorni scorsi il playground ha accolto una trentina di ragazzini che stanno vivendo l'esperienza del centro estivo presso gli spazi della parrocchia SS.Crocifisso, che dista solo poche decine di metri dalla scuola. Tra le attività proposte anche un'esperienza ravvicinata col minibasket.

E' il segnale della giusta direzione che iniziative come questa fanno imboccare allo sport dilettantistico e agonistico. Lo scopo, infatti, di una società sportiva è quello di essere punto di riferimento sul territorio, fare dei propri spazi non solo luoghi per gli allenamenti dei propri atleti, ma preziose occasioni di incontro anche con gli altri giovani, così da creare i presupposti perchè la città sia vissuta nelle sue tante potenzialità. In questo senso lo sport è un veicolo importante e il minibasket lo è in maniera del tutto speciale, perchè aggrega, fa squadra, crea legami di amicizia.

La Pgr non può che essere soddisfatta dell'apprezzamento che il lavoro della società sta generando, soprattutto quando riguarda i giovanissimi.

“E' una bellissima cosa – dice Piero Caciagli, vice presidente della Pgr, che ha lavorato personalmente per far decollare il playground di via de Barberi – Vedere che l'estate, tempo in cui talvolta i ragazzini sono un po' soli, può invece diventare un momento per favorire la loro aggregazione, riempire di cose positive le loro giornate e coinvolgerli in uno sport che insegna prima di tutto il valore della squadra, è una grande soddisfazione. E' la direzione che la Pgr vuole tenere viva”.

“Il sodalizio Biancorossa-Pgr – commenta Marcello Baccinetti responsabile del settore minibasket della Biancorossa – continua a dare frutti non solo sul rettangolo di gioco, ma anche in senso molto più ampio, come dimostrano anche queste attività estive, che puntano a creare attorno al basket un livello sempre più ampio di coinvolgimento delle nuove generazioni. Siamo orgogliosi perché i sacrifici sono ripagati dalla risposta che ci arriva dalla città e anche oltre i confini della sola Grosseto, come dimostra la capacità attrattiva che questo sodalizio sta provocando in tanti giovani della provincia".