Il neo Presidente provinciale Pizzuti al lavoro per i coordinamenti locali

Grosseto: Il Congresso di Italia Viva dello scorso 15 ottobre ha sancito l’elezione a Presidente provinciale di Valerio Pizzuti. Non si è trattato di una semplice ratifica (Pizzuti era l’unico candidato), bensì di una convinta scelta da parte degli iscritti.



Con il Congresso sono automaticamente decadute tutte le cariche precedenti e il neo presidente sta lavorando per la nomina degli organismi locali. Il coordinamento provinciale, nominato direttamente dal Presidente, sarà costituito a brevissimo, mentre i coordinatori comunali saranno eletti tra novembre e dicembre, secondo le indicazioni del livello regionale di Italia Viva.

“Ringrazio i tanti iscritti che hanno voluto votare, legittimando così la mia elezione – dichiara Valerio Pizzuti - Nel documento programmatico che ho presentato in occasione della mia candidatura a Presidente provinciale, ho ribadito la nostra identità di riformisti, capaci di assumere responsabilità di governo per dare risposta ai tanti problemi del nostro territorio. Proprio per questo procederò speditamente alla nomina del coordinamento provinciale, in attesa di lavorare con i nuovi coordinatori comunali. I cittadini ci guardano con attenzione e aspettano da noi proposte chiare e credibili: non possiamo farli aspettare”.

A seguito della scelta da parte del Presidente dei membri del coordinamento, sarà convocata l’assemblea provinciale degli iscritti per la presentazione dei nuovi organismi.