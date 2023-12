Il Natale di Spider-Man in Pediatria del Misericordia

Momenti di allegria e doni in reparto, al Pronto soccorso e agli ambulatori



Grosseto: Anche questo Natale Spider-Man ha sospeso per qualche ora la difesa dei cittadini per un'altra buona causa: fare visita all'area Pediatrica del Misericordia, portando tanta allegria e momenti di spensieratezza ai piccoli pazienti e ai professionisti.





Tra lo stupore e i sorrisi dei piccoli che lo hanno accolto con grande entusiasmo, insieme ai genitori presenti e al personale medico-infermieristico, l'Uomo Ragno, al secolo Matteo Giulietti, nella sua tuta scintillante rossa e blu, ha consegnato doni in Pediatria, agli ambulatori pediatrici e in pronto soccorso pediatrico. Giulietti non è nuovo a queste dimostrazioni di vicinanza ai bambini in cura, che da qualche anno dedica ai piccoli del Misericordia, dove tornerà venerdì 22 dicembre, ma anche ai pazienti di altri ospedali e reparti pediatrici.

“Indosso spesso ormai la veste del personaggio della Marvel, ma non mi abituo mai a vedere la gioia negli occhi dei bambini che non si aspettano di trovare uno dei loro supereroi preferiti – commenta Giulietti - Riuscire a farli sorridere dimenticando il motivo di salute per cui si trovano in questi luoghi, specialmente sotto Natale, è la più grande soddisfazione per me, anche alla luce della malattia con cui purtroppo ho dovuto fare i conti quando ero bambino. Per questo, accanto all'insostituibile lavoro di cura e accudimento di sanitari, medici, infermieri, oss e volontari, cerco nel mio piccolo di dare un contributo per lasciare ai bambini un'esperienza che spero ricorderanno con leggerezza anche in futuro. Ringrazio il dottor Michele Dentamaro, direttore del Misericordia e la dottoressa Susanna Falorni, direttrice Pediatria e Neonatologia, per questa opportunità”.





“Siamo lieti di accogliere Matteo nelle vesti di Spider-Man anche per questo Natale, i benefici sui nostri piccoli pazienti sono subito evidenti, tangibili – dichiara Falorni – Occasioni di spensieratezza e gioia come queste fanno parte della cura e aiutano i professionisti nella gestione delle emozioni dei bambini. Sottoporsi a una visita o essere ricoverati è sempre disorientante per i piccoli e ancora di più in questo periodo di festività in cui al centro dei loro pensieri dovrebbe esserci solo il divertimento. Un grazie sentito al 'nostro' Spider-Man Matteo Giulietti, con l'augurio che ci venga a trovare più spesso per regalarci altri sorrisi”.