“Il mare immaginario”: il laboratorio creativo con le opere dei “Visionari”

Venerdì 19 maggio al Polo culturale Le Clarisse i bambini “ricreano” i quadri di Bueno e Possenti



Grosseto: Le opere dei “Visionari” a misura di bambino. Al Polo culturale Le Clarisse tornano i laboratori creativi per bambini da 6 a 11 anni, a cura degli operatori di PromoCultura: un nuovo appuntamento è in programma per venerdì 19 maggio alle ore 17.30. Il tema del laboratorio sarà “Il mare immaginario” ed è un evento collaterale alla mostra “I visionari” in esposizione al Polo Clarisse, che vede protagonisti i pittori Antonio Bueno, Remo Brindisi, Antonio Possenti e Luca Alinari.





Il costo di partecipazione al laboratorio è di 4 euro; è possibile prenotare chiamando il numero 0564 48066 negli orari di apertura del museo (10-13 e 16-19) o scrivendo a clarissearte@fondazionegrossetocultura.it.

Gli operatori museali di PromoCultura accompagneranno i bambini in una “rivisitazione” tutta personale delle opere di due degli artisti in mostra, Antonio Bueno e Antonio Possenti, utilizzando diverse tecniche creative di arts & crafts.

La mostra “I Visionari” resterà aperta al pubblico al Polo culturale Le Clarisse fino a domenica 4 giugno, il giovedì e il venerdì con orario 10-13 e 16-19; il biglietto d’ingresso costa 2 euro (gratuito per soci Fondazione Grosseto Cultura) oppure 5 euro compresa la visita al Museo Luzzetti. Per concordare visite guidate in altri giorni è possibile scrivere a clarissearte@fondazionegrossetocultura.it o a collezioneluzzetti@gmail.com oppure chiamare il numero 0564 488066.