Il Manciano street music festival arriva alla Coop

Sabato 9 luglio, dalle 11 alle 12, spettacolo Note d’autore dentro il punto vendita. I soci Coop hanno diritto anche a uno sconto del 50% sullo spettacolo del 22 luglio “Nicky Nicolai e Stefano Di Battista”

Manciano: Il Manciano street music festival entra nel punto vendita Coop del borgo. Sabato 9 luglio, infatti, dalle 11 alle 12, Michele Santinelli (chitarra) e Rachele Marinelli (voce) animeranno il negozio Coop unione amiatina di Manciano, in via Paride Pascucci, con lo spettacolo "Note d’autore". Sarà una spesa unica, quella che i clienti del supermercato potranno fare sabato mattina.

“Una collaborazione a cui teniamo molto – spiega Michele Santinelli, presidente dell’associazione Diego Chiti e direttore artistico del Manciano street music festival – quella con la Coop e che si rinnova anche nell’ottica della valorizzazione della musica e delle eccellenze del territorio. Proprio per questo vogliamo dare la possibilità a tutti i soci Coop unione amiatina di acquistare al 50% del costo il biglietto dello spettacolo 'Le mille bolle blu', di Nicky Nicolai e Stefano Di Battista, che si terrà venerdì 22 luglio. Una delle serate di punta di questa dodicesima edizione del Festival”.

Quello di venerdì 22 luglio, sarà spettacolo emozionante in cui l'inconfondibile voce di Nicky Nicolai e l'estro creativo del sax di Stefano Di Battista, accompagnati da una Big Band di 12 elementi, faranno rivivere i grandi successi italiani e internazionali degli anni '60 e '70, reinterpretandoli in una nuova chiave swing e jazz. Il cuore della scaletta è dedicato ad alcuni grandi successi di Mina. Non è certo casuale il “titolo” del concerto: “Le mille bolle blu” sono un omaggio alla Tigre di Cremona.

I tagliandi si potranno acquistare sabato mattina, direttamente al punto Coop di Manciano, esibendo la tessera, oppure online sul sito www.mancianostreetmusicfestival.com.