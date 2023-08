Il maestro Cesare Mancini chiude la rassegna “Tutta la musica dell'organo”

Domenica 27 agosto, cattedrale di Grosseto, al termine della Messa delle 21.15



Grosseto: Sarà il maestro Cesare Mancini a chiudere l'edizione 2023 di “Tutta la musica dell'organo”, la rassegna promossa dalla diocesi di Grosseto attraverso gli uffici per la pastorale della cultura e liturgico, col sostegno del Capitolo della cattedrale.

Domenica 27 agosto, nella cattedrale di Grosseto, al termine della Messa festiva delle ore 21.15, il concerto dell'organista senese, che proporrà un ricco programma, spaziando da Bach al contemporaneo Charpentier.

Le musiche scelte dal maestro Mancini rappresentano una preziosa antologia di brani che spaziano nel tempo. Aprirà Bach con la Sinfonia della cantata Wir danken dir, Gott bwv 29, riadattata per l'organo solo dallo stesso Mancini, che eseguirà, sempre di Bach, anche O lamm gottes unschulding (Agnello di Dio innocente), tratto dai 18 corali di Lipsia. Dal '700 si approderà, quindi, alla musica a cavallo fra XIX e XX secolo, con Fantasia in fa min. Opera 31, di Oreste Ravanello. Quindi un'incursione nella contemporaneità con Antonio Martorell e le sue variazioni su “Mistero della cena”. Di nuovo un salto all'indietro, nel XIX secolo con il Choral II in si minore di Franck e "Cathédrales" dall'opera 55 n. 3 di Vierne. Mancini chiuderà con “L'ange à la trompette” di Charpentier.

Diplomato in organo e composizione organistica al conservatorio Luigi Cherubini di Firenze per poi laurearsi in storia della musica all'Università di Siena con una tesi su Marco Enrico Bossi, pubblicata, Cesare Mancini è il maestro di cappella e l’organista della Cattedrale di Siena. È fondatore e direttore del Coro Agostino Agazzari, con il quale effettua servizio in Cattedrale, concerti in Italia e all’estero, nonché incisioni discografiche e registrazioni su RaiUno.

Intensa è la sua attività concertistica in Italia, Europa, Cile, Kazakistan e Thailandia. Ha partecipato a numerose e prestigiose manifestazioni in varie città italiane. Già assistente del direttore artistico dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena, svolge attualmente il ruolo di consulente musicologico, responsabile della biblioteca e del museo degli strumenti musicali della stessa istituzione. È stato consigliere di amministrazione dei Conservatori di Firenze e di Siena. Insegna storia della musica, pratica organistica e discipline affini nel Conservatorio di Siena e alla Siena Jazz University.

Nel 2008 gli è stata conferita la medaglia d'oro di civica riconoscenza del Premio il Mangia di Siena.