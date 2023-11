Il Lions Club ha aperto la stagione a Massa Marittima con la presentazione di due studi sulla città

Massa Marittima: Il Lions Club Alta Maremma, con il suo Presidente Dario Francesconi, ha aperto con successo l’annata a Massa Marittima, con una giornata dedicata alla presentazione di due volumi dal titolo “Massa di Maremma, Una nuova Storia e Forma Urbis XI-XV secolo (Pacini editore 2023). I due volumi, voluti dal Comune di Massa Marittima con il suo sindaco Marcello Giuntini e dal Lions, realizzati da Marco Paperini e Giulia Galeotti, sono il risultato di un lavoro multidisciplinare tra storia e architettura, sintesi di due ricerche che, attraverso un lungo percorso, apportano entrambe forti elementi di novità su Massa Marittima dall’XI al XV secolo.







Nella Sala Congressi del Palazzo dell’Abbondanza, alla presenza di un folto pubblico, i due autori hanno esposto il loro lavoro di facile e piacevole comprensione, corredato di tante immagini e cartine. Quest'opera unica e completa nel suo genere sarà non solo di aiuto per gli studiosi, ma utilizzabile anche dai visitatori di Massa Marittima come guida urbana e storica per la ricerca di luoghi rimasti intatti, a testimonianza del grande passato di questo gioiello medioevale.

“Era da tempo che sul nostro territorio non veniva eseguito uno studio così completo e approfondito – ha commentato il sindaco Marcello Giuntini – e ce n’era bisogno, anche perché i due volumi contengono elementi di novità che possono essere uno stimolo anche per future ricerche sulla storia e l’architettura del territorio. Questo progetto è stato realizzato nel solco della lunga collaborazione, che si rinnova anno dopo anno, tra Comune e Lions, garantendo sempre eventi di qualità che portano valore aggiunto al territorio e alla comunità. Durante la giornata di presentazione ci sono state molte domande da parte del pubblico, che ha dimostrato un vivo interesse verso questo lavoro.”

All’evento sono intervenuti Dario Francesconi, presidente del Lions Club Alta Maremma; Marcello Giuntini, sindaco di Massa Marittima; Luisa Dallai, dell’Università degli Studi di Siena gli autori Giulia Galeotti, architetto e Marco Paperini, storico. Ha moderato l’incontro Laura Bernardinello, storica dell’arte. Si è inoltre collegato da Nanchino, Cina, il prof. Maurizio De Vita, dell’Università degli Studi di Firenze, mentre ha inviato un contributo video il prof. Alessandro Merlo dell’Università degli Studi di Firenze.