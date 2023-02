Il Liceo Rosmini inaugura la 25^ rassegna del teatro della scuola

Grosseto: Dal 14 al 18 febbraio il mondo della scuola si anima con la 25^ Rassegna del teatro della scuola, un appuntamento tradizionale e amatissimo che, a causa della pandemia, si era fermato proprio in procinto di festeggiare il venticinquesimo anniversario.



Ciò nonostante la didattica teatrale non si era fermata - afferma il direttore artistico della Rassegna Fabio Cicaloni - perché grazie ai fondi PEZ che la Regione Toscana stanzia ogni anno per l’inclusione, l’orientamento e la lotta alla dispersione, era stato comunque possibile raggiungere le scuole della Conferenza Zonale grossetana, ovvero dei comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Scansano, Civitella Paganico e Campagnatico, con una capillare formazione teatrale che ha reso meno impattante il distanziamento per i ragazzi, proponendo loro attività laboratoriali alternative alla didattica frontale. Importantissimo è stato l’impegno del Comune di Grosseto, capofila della Conferenza Zonale, che, attraverso COESO, ha permesso alle scuole di utilizzare i fondi PEZ per la formazione teatrale.

E’ con orgoglio che il Rosmini porta avanti questo bellissimo progetto da oltre 25 anni - conferma la dirigente Gloria Lamioni - perché credere oggi nel teatro è davvero una grande sfida per la scuola. Proporre quest’attività in una società che è ipertecnologica, votata all’uso spasmodico di telefonini e affascinata dal mondo virtuale, è voler permettere ai ragazzi di vivere la magia del teatro, coltivare i loro sogni e invitarli a continuare a giocare con la fantasia, sostentamento necessario per le menti creative.

Questa edizione della Rassegna durerà tutto l’anno e si svolgerà in due fasi: a febbraio, per documentare i laboratori PEZ e poi a dicembre 2023, aperta a tutta la provincia, per festeggiare insieme questo 25° traguardo. Tante le scuole coinvolte in questa prima fase dall’infanzia alla secondaria di primo grado; circa 500 i bambini che si alterneranno sul palcoscenico della Sala Friuli di Grosseto e oltre 2.000 gli spettatori, fra grandi e piccoli, che si muoveranno per vedere gli spettacoli dei ragazzi.

Ogni giorno una giuria di 10 studenti voterà gli spettacoli più belli della Rassegna e a marzo un evento conclusivo alla Sala Eden incoronerà le scuole che hanno portato in scena messaggi belli e ben rappresentati. Un bel momento di festa e di gioia per i nostri giovani che sono il futuro della nostra città e che con la loro creatività promettono di colorare il loro futuro.