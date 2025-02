Il Liceo Artistico Bianciardi incontra l'artista Elisabetta Gennari

Grosseto: Prosegue con successo il ciclo "Incontri con gli Artisti" al Liceo Artistico Bianciardi di Grosseto, un'iniziativa volta a offrire agli studenti dei corsi diurni e serali preziose occasioni di orientamento personale e formativo, con un focus diretto sul mondo del lavoro e dell'arte.

Dopo aver ospitato il noto pittore Giuliano Giuggioli lo scorso dicembre, il liceo ha recentemente accolto con entusiasmo l'artista Elisabetta Gennari. L'incontro si inserisce in una serie di appuntamenti che mettono in relazione gli studenti con figure di spicco del panorama artistico regionale e nazionale, tra cui pittori, scultori, storici dell'arte e direttori di museo.

Elisabetta Gennari, formatasi al Liceo Artistico di Grosseto sotto la guida del professor Daniele Govi, ha proseguito gli studi all'Accademia di Belle Arti di Firenze, dove ha approfondito le sue ricerche grafico-pittoriche focalizzandosi sullo studio del volto e della figura umana, per poi sviluppare un linguaggio pittorico personale e libero dall'impronta accademica iniziale. Negli ultimi anni, l'artista ha intrapreso un nuovo percorso creativo, abbandonando la visione figurativa tradizionale per esplorare le forme del mondo animale, divenuto il protagonista delle sue opere. La sua tecnica si distingue per l'utilizzo di materiali polimaterici applicati sulla tela, creando un dialogo suggestivo con il filone pittorico.

L'incontro con Elisabetta Gennari ha coinvolto attivamente gli studenti delle classi 4B, 5B, 5C (corsi diurni) e 5A (corso serale), che hanno partecipato a una lezione interattiva e stimolante, ponendo numerose domande sull'esperienza professionale dell'artista e sul mercato dell'arte. L'entusiasmo degli studenti di ogni età testimonia il successo dell'iniziativa, che mira a incoraggiarli a seguire le proprie inclinazioni artistiche e a intraprendere un percorso artistico personale.