Convegno: Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrvm, successo per “Mimose, musica e parole”.

Castiglione della Pescaia: Sabato 8 Marzo 2025, in occasione della Festa della Donna, il Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrvm, ha organizzato un convegno dal titolo “Mimose, musica e parole”. “Nell'organizzare questo evento – sottolinea la Presidente Elisa Ginanneschi - ho pensato di fare una cosa diversa dal solito convegno e cioè parlare della donna in senso positivo, la donna che ha il coraggio e la determinazione di affermarsi non solo all'interno della famiglia, ma anche all'interno della società, dell'imprenditoria, della politica...” La giornata ha visto anche gli gli interventi delle relatrici, Olga Ciaramella del CDA Fondazione Grosseto Cultura, Elena Nappi sindaco di Castiglione della Pescaia, Tania Barbi direttrice del Coeso di Grosseto, Sanda Mucciarini assessore al Welfare del comune di Castiglione della Pescaia, Marzia Fidanza dell'azienda Creavi, Tafa Aferdita D.ssa del pronto soccorso e facente parte del codice rosa, e Enrico Pompeano che ha proiettato delle fotografie. Gli interventi sono stati intervallati dalla musica con Daniele Sgherri e Paolo Tenerini, e dalla lettura di Poesie dell'attrice Laura Ormezzano. “Insomma sono state due ore all'insegna della serenità e dell'inno alla Donna – continua Ginanneschi - ringrazio per la presenza i rappresentanti del Cemivet, del Savoia Cavalleria, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, del Presidente di Grosseto Host Michele Ferraro, i soci presenti e tutto il numeroso pubblico”.

