Asili nido d'infanzia comunali, al via gli open day 10 marzo 2025

Grosseto: È ufficiale il calendario degli open day per i servizi educativi comunali di Grosseto. Durante le visite sarà possibile visionare l'ambiente educativo in cui si svolge la giornata dei bambini: spazi, materiali, ambiente esterno; inoltre le educatrici saranno a disposizione dei genitori per illustrare le modalità attraverso le quali vengono proposte le esperienze di gioco e di cura, che sono pensate e organizzate con l'obiettivo primario di garantire il benessere dei bambini e delle bambine. DI SEGUITO IL CALENDARIO COMPLETO Nido d'infanzia Il Sole, via Pirandello, 42. Il 31 marzo (dalle 18 alle 19) e il 23 aprile (dalle 18 alle 19). Nido d'infanzia l'Aquilone, via Mozambico, 39. Il 31 marzo (dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18) e il 28 aprile (dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18). Nido d'infanzia il Delfino, via Maroncelli, 7 a Marina di Grosseto. Il 28 marzo (dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18) e il 28 aprile (dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18). Nido d'infanzia La Mimosa, via Merloni, 10. Il 15 marzo (dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18) e il 29 aprile (dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18). Nido d'infanzia Il Canguro, via Lago di Varano, 2. Il 26 marzo (dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18) e il 29 aprile (dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18). Nido Arcobaleno, via Ungheria 1A. Il 24 marzo (dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18) e il 29 aprile (dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18). Nido il Cappellaio Matto, via Fiesole, 16. Il 25 marzo (dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18) e il 29 aprile (dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18).

