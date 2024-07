Il giudizio della Corte dei Conti sul bilancio della Regione. Giani esprime soddisfazione

Firenze: Questa mattina la relazione al Consiglio Regionale della Corte dei Conti, che ha parificato il rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2023. Il presidente Eugenio Giani, che è intervenuto all’udienza pubblica, ha espresso soddisfazione per un giudizio della magistratura contabile che al netto di alcune osservazioni denota un rafforzamento complessivo dei conti della Regione.



“Bilancio della Regione sostanzialmente promosso dal giudizio di parificazione della Corte dei Conti per la progressiva, costante e oggettiva diminuzione del disavanzo che porta la politica generale dell'amministrazione al riassorbimento anno dopo anno”, ha sottolineato Giani. “La più importante osservazione riguarda i conti della sanità. il diritto alla salute e i sevizi ad esso connessi sono tutto per i cittadini.

L'equilibrio è delicato per la necessità di spendere proprio per questi servizi che sono essenziali. Raccogliamo le osservazioni della magistratura contabile in un'ottica costruttiva e di totale collaborazione. In Toscana operiamo esclusivamente per il perseguimento delle finalità pubbliche nell'interesse dei cittadini e in questo senso va il rapporto di leale collaborazione con la Corte dei Conti”.