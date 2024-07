"Il giovane Fausto", Francesco Ruggieri presenta a Grosseto il libro di esordio

Grosseto: La libreria Palomar di Grosseto, in collaborazione con la casa editrice Effigi presenterà, il 10 luglio alle 21.00, "Il giovane Fausto", il primo romanzo dello scrittore Francesco Ruggiero. Un romanzo di formazione ambientato nel mondo del ciclismo professionista, lo sport che più di tutti è metafora della vita, tra salite e discese e pericoli di caduta sempre in agguato. Una storia avvincente e ricca di colpi di scena proprio come una gara su due ruote.

Oltre all’autore interverranno Filippo Bonifazi, professore e attore, e l’editore Mario Papalini.

Fausto Martini è una giovane promessa del ciclismo italiano, un futuro campione il cui destino splendente sembra scritto nel nome che porta. Ma, proprio come successe a Fausto Coppi, la sorte gli rema contro e un gravissimo incidente rischia di mettere troppo presto fine alla sua carriera. Riuscirà Fausto, con la sua determinazione, a pedalare tra le avversità e a coronare il suo grande sogno di vincere il Tour de France?

Il libro è disponibile sul sito della casa editrice Effigi.