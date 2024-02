Grosseto: Il Generale Alessandro Pasquariello è stato rieletto Consigliere Nazionale per la Toscana e Presidente di Sezione della provincia di Grosseto dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria per il quadriennio 2024-2027. Nella sua lunga carriera il Generale Pasquariello ha partecipato tra l'altro alle missioni di pace in Bosnia e Kosovo con il Savoia Cavalleria.

Ha ricoperto altresì l'incarico di responsabile della sicurezza nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, come Diplomatico, presso l'Ambasciata d'Italia a Belgrado.