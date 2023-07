Il futuro di Orbetello per il Sindaco Andrea Casamenti

Orbetello: «Sono davvero molto soddisfatto del lavoro che sta facendo la nostra Amministrazione Comunale». Ecco come vede il futuro della città il Sindaco di Orbetello Andrea Casamenti. «Due atti importantissimi per il nostro territorio - dice - come il bilancio di previsione 2023 e l'adozione del Piano Operativo hanno avuto il via libera in Consiglio Comunale in queste settimane. Il bilancio di previsione nonostante le grandi difficoltà esistenti dal punto di vista economico in questo delicato momento nazionale mantiene tutti i servizi per i cittadini senza alcun tipo di aumento di rette agli utenti. Anche quest'anno le colonie estive e i contributi alle associazioni per le attività estive stanno avendo grande successo. Confermiamo le forti risorse per il sociale e confermiamo tutte le manifestazioni con qualche novità che sarà resa presto a breve resa pubblica. Continuiamo inoltre con tutte le opere pubbliche e a settembre avranno inizio i lavori di restauro delle Porte di Orbetello. Inoltre a breve potrebbero esserci novità clamorose per la piscina a Orbetello Scalo Siamo infatti in attesa di una proposta realizzativa da parte di privati. Anche per la scuola elementare di Albinia la ditta ha ripreso regolarmente l'intervento di costruzione della nuova scuola elementare di Albinia e si sta preparando a passare agli interni».

«La consegna della scuola finita - continua Casamenti - è prevista per giugno 2024. Quindi per poter utilizzare la struttura a partire dall'anno scolastico che inizia a settembre 2024 provvederemo dopo questa estate a dare avvio alla procedura di acquisto dei nuovi arredi scolastici per la struttura. Sono molto soddisfatto del lavoro di tutta la maggioranza e di tutti gli Assessori, un lavoro di squadra che va avanti senza sosta. Dispiace però avere una opposizione cosi inconcludente del no a tutto, anche a loro stessi, che non è ancora riuscita a capire come funzioni un ente e perde tempo con i comunicati che fanno sorridere. Con il piano operativo invece daremo nuovo sviluppo al nostro territorio considerato che tra investimenti privati e pubblici di parla di decine di milioni di euro di sviluppo. Siamo entrati nella fase delle osservazioni in modo da andare a breve ad approvazione finale in Consiglio Comunale dello strumento urbanistico. Uno strumento che tra le alte cose prevede quanto necessario per l'apertura delle terme dell'Osa, a Talamone-Fonteblanda un'area attrezzata Kitesurf, la piscina a Orbetello scalo, un recupero museale e sportivo dentro l'ex Idroscalo e una struttura alberghiera negli immobili dell'ex aeroporto Brunetta fronte Piazza Cortesini, con recupero e visita parte storica».

«Tra i punti importanti - dice ancora il primo cittadino - anche la possibilità per gli orti in territorio rurale di costruzioni da un minimo di 12 metri quadrati ad un massimo di 26 metri quadrati nei lotti da 500 metri quadrati a 3000 metri quadrati. È consentita anche la realizzazione di un fabbricato da adibire a servizi igienici di massimo 12 metri quadrati ogni due orti. Prevista la ristrutturazione edilizia per i nostri campeggi. Prevista anche la possibilità di addizioni volumetriche entro il 30% della superficie edificata o pari a 40 metri in aggiunta alla superficie edificabile esistente».