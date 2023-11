Il Follonica Hockey espugna il Sarzana con cuore e talento

Follonica: Quando alla qualità aggiungi il carattere il risultato arriva necessariamente. Ed è cosi che il Follonica Hockey è riuscito a battere un Sarzana sulla propria pista di casa, pista si sa difficile per tutte le altre compagini. Nonostante l’inizio roboante dei rossoneri, sembrava che tutto andasse liscio per i ragazzi di Sergio Silva, in vantaggio prima con Nando Montigel, che con un tiro rasoterra sorprende Corona, poi con il raddoppio di Davide Banini dopo appena 5 minuti. Ma i liguri non mollano e guidati dal giovane Olmos trovano prima il 2 a 1 di Garcia, che realizza un tiro libero per un blu ai danni di Francesco Banini, poi lo stesso Olmos firma il pareggio. Illuzzi e compagni grazie ad alcuni svarioni difensivi dei biancazzurri si rendono pericolosi in varie occasioni ma grazie sopratutto agli interventi eccelsi del solito Leonardo Barozzi si va a riposo sul risultato di 2 a 2.

Nell’inizio della ripresa è sempre il Sarzana ad avere le occasioni migliori fin quando proprio Illuzzi batte al volo un assist di Olmos trovando il momentaneo 3 a 2. A questo punto le azioni si susseguono senza tregua da una parte all’altra fin quando a 15 minuti dalla fine della partita è Francesco Banini che sorprende Corona e porta nuovamente in parità il punteggio, parità che dura ben poco perché ancora il numero 15 follonichese si procura un altro blu che Garcia realizza nuovamente per il 4 a 3. Passano tre minuti ed Illuzzi abbraccia in area e stende Marco Pagnini, per l’arbitro non c’è dubbio e assegna il rigore, Federico Buralli si incarica dell’esecuzione e fa bene perché non sbaglia e riporta in parità il risultato.

Ma la partita ancora non è finita e prima Olmos e poi Illuzzi, protagonisti della serata per il Sarzana, realizzano il 5 a 4 e poi il 6 a 4; sembrava tutto deciso ma i giocatori del golfo non demordono e grazie a Nando Montigel accorciano le distanze. A poco più di 5 minuti dalla fine quando ormai il risultato sembrava deciso sale in cattedra il talento follonichese Francesco Banini che, con due staffilate dalla distanza, prima pareggia il conto e poi ad un minuto e mezzo dalla fine consegna la vittoria definitiva al Follonica. Vittoria fondamentale per Pagnini e compagni che si portano da soli al terzo posto aspettando il Cp Grosseto, atteso oggi a Montebello. Adesso, dopo un giorno di meritato riposo, testa al Monza che sarà ospite al PalaArmeni sabato 2 Dicembre ore 20.45.