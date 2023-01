Il CP Papini U11 di scena il 2 e 3 gennaio nel 1° Futura Hockey Camp Cup Scandiano

Grosseto: La formazione under 11 del Circolo Pattinatori Grosseto Papini parteciperà lunedì 2 e martedì 3 gennaio a un torneo organizzato dalla Rotellistica Scandianese, “Futura hockey Camp Cup”, al quale prenderanno parte complessivamente 24 squadre, in rappresentanza di quattro categorie, U11, U13, U15 e U17.

Per il giovanissimo quintetto grossetano, guidato da Fabio Bellan, si tratta di una bella esperienza, di un importante momento di aggregazione. Gli organizzatori avevano esteso l’invito anche alla under 13 allenata da Stefano Paghi, che non è potuto essere presente. Il Cp Papini, in questa bella manifestazione a Scandiano, in Emilia, sarà chiamato a confrontarsi con Hockey Roller Bassano, Rotellistica Scandianese, Hockey Novara 1924, Correggio Hockey e Hockey Valdagno. Tutte formazioni che hanno un blasone a livello giovanile, contro le quali i biancorossi, che nel 2022 hanno vinto la Coppa Italia, giocheranno senza alcun timore.

Nel campionato tosco-ligure, il Grosseto è attualmente al quinto posto con un record di tre vittorie (15-0 al Siena, 6-2 al Follonica e 6-1 al Sarzana B) e altrettante sconfitte (5-9 con Viareggio, 0-1 con Cgc Viareggio e 2-3 con Camaiore), al termine di partite divertenti, disputate con impegno e grinta. La rosa del Cp Papini che giocherà la prima edizione del torneo sulle piste del Palaregnani e dell'Arco struttura sarà formata da Nicolas Amerighi, Elias Bordan, Pietro Costanzo, Matias Sinjari, Alice Sorbo, Gabriele Sorbo, Tommaso Spinosa (il baby bomber con 14 reti), Nicolas Uguzzoni.

Nella categoria under 13 ci sarà comunque un grossetano in campo, Lorenzo Cornacchini, che giocherà in prestito temporaneo con la maglia del Correggio.