Il CP Hobbystore saluta la serie A2 dopo la sconfitta nel derby di Castiglione

Castiglione della Pescaia: La Blue Factor Castiglione spegne definitivamente i sogni salvezza del Circolo Pattinatori Hobbystore, imponendosi nel derby disputato al Casa Mora. La formazione guidata da Fabio Bellan saluta la serie A2 al termine di cinquanta minuti che ha visto i biancocelesti locali sfruttare al meglio le capacità dei suoi uomini migliori, gli ex Cp Buralli e Brunelli, che hanno risolto la gara, dopo i quindici minuti iniziali nei quali il Grosseto ha giocato alla pari, alla ricerca di una rete che avrebbe cambiato il volto al match.



A sbloccare la partita ha pensato invece al 18’ Federico Buralli con un missile da metà campo, mentre prima del riposo Gigi Brunelli ha infilato un alza e schiaccia alla sinistra di Bruni. Nella ripresa il Castiglione ha resistito ai tentativi di Salvadori e Cabella e ha allungato definitivamente con Brunelli, veloce a riprendere la palla respinta da Bruni sul tiro di Buralli.

Lo stesso Buralli trova il 4-0 sul tiro diretto concesso per il fallo di Salvadori su Guarguaglini, mentre un assist di Brunelli permette a Brunelli di firmare il tris personale e il 5-0 con una conclusione sotto porta. Salvadori scarta l’ex Satta a due minuti dalla fine dopo il fallo di Cardi e permette all’Hobbystore di evitare lo sweep. Una conclusione amara per il Circolo Pattinatori, che scende in serie B dopo due anni, al termine di una stagione per certi versi sfortunata, con qualche assenza di troppo, che ha finito per condizionare il rendimento.