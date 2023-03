Il Cp Grosseto Edilfox s'arrende al Wasken Lodi

Grosseto: Il big-match della 23ª giornata tra Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox e Wasken Lodi regala come previsto spettacolo ed emozioni, ma i biancorossi di Michele Achilli, per la seconda giornata di fila, non riescono a muovere la classifica, permettendo al Forte dei Marmi di agganciarli al quinto posto a 39 punti, con tre partite da giocare. La prestazione dei grossetani è stata di qualità, ma le parate di Grimalt e due punizioni di prima sbagliate sul 4-5 non hanno permesso di conquistare almeno un più che meritato pareggio. Rimane la prestazione più che buona, che conferma il buono stato di salute di Saavedra e compagni che cercheranno di vendicarsi della corazzata lombarda già sabato prossimo, a Trissino, nella semifinale di Coppa Italia. «Il Lodi si è confermato una grande squadra – commenta Achilli – ha sfruttato ogni occasione, mentre noi possiamo recriminare per le due punizioni fallite nel finale».



Di fronte al pubblico delle grandi occasioni, Grosseto e Lodi aprono l’incontro con un botta e risposta a distanza di quaranta secondi. Najera trasforma una punizione di prima concessa per l’espulsione di Mount, De Oro replica ribadendo in rete un rigore parato da Grimalt. Il Grosseto ribalta la partita al 6’: Franchi, servito da De Oro, piazza una pallina all’incrocio dei pali, imprendibile per il numero 1 lodigiano. Al 13’ il Lodi riesce a pareggiare i conti: la punizione di seconda dalla tre quarti di Fantozzi viene deviata da Fernandes che anticipa Rodriguez.

A 7’12 dalla fine il Circolo Pattinatori ha la possibilità di tornare in vantaggio, ma Pablo Saavedra mette a lato una punizione di prima per un fallo su De Oro lanciato a rete. Il Grosseto insiste, ma Grimalt chiude tutti gli spazi agli attaccanti di casa. A 4’38 De Oro viene cinturato platealmente mentre fugge verso la porta: il puntero protesta ma gli arbitri concedono solo un fallo di squadra. A 3’40 Najera riporta in vantaggio con un tiro da fuori all’incrocio. Al 24’ Faccin trasforma, piazzando la palla alla destra di Menichetti, un rigore da rivedere al replay. Ad inizio ripresa è di Faccin, che colpisce la traversa, la prima vera occasione. Il Grosseto si getta in avanti per recuperare lo svantaggio, ma con una veloce azione di contropiede finalizzata da Barbieri, gli ospiti firmano il 5-2. L’Edilfox non molla un centimetro e all’8’ si riavvicina ai lombardi con una rete di Mario Rodriguez, bravo a deviare in porta un tiro di Mount, effettuato dopo essersi portato a spasso la difesa. L’azione dei padroni di casa si fa tambureggiante, ma Mount, Nacevich e Saavedra non riescono ad andare a segno. L’ex Andrea Fantozzi travolge Rodriguez e rimedia un cartellino blù: Saavedra trasforma in maniera perfetta la punizione di prima per il 4-5. A 8’43 dalla sirena il Grosseto ha l’occasione per il pareggio, su un rigore concesso per un fallo di mano. Stefano Paghi spedisce la palla alta sopra la traversa. Sul decimo fallo degli Amatori, Saavedra va nuovamente sul dischetto, ma stavolta Grimalt ferma da campione la conclusione del capitano. Il Lodi è alle corde e negli ultimi 35 secondi i grossetani attaccano con cinque giocatori di movimento, ma il risultato non cambia più, lasciando molto amaro in bocca alla pattuglia di Achilli.

Edilfox Grosseto-Wasken Lodi 4-5

EDILFOX GROSSETO: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Alfieri. All. Michele Achilli.

WASKEN LODI: Grimalt, Porchera; Giovannetti, Faccin, Najera, Fernandes, Barbieri, Fantozzi, Antonioni, Bozzetto. All. Pierluigi Bresciani.

ARBITRI: Matteo Galoppi e Marcello di Domenico.

RETI: nel p.t. 1’54 Najera, 2’35 De Oro, 5’31 Franchi, 12’42 Fernandes, 21’20 Najera, 23’38 Faccin (rig.); nel s.t. 5’26 Barbieri, 7’52 Rodriguez, 14’07 Saavedra.

NOTE: espulsione temporanea (2’) Mount nel p.t.; Fantozzi nel s.t.

