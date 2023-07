Il CP Grosseto 1951 ha perfezionato l'iscrizione al prossimo campionato di A1

Grosseto: Il Circolo Pattinatori 1951 Grosseto ha perfezionato l’iscrizione al campionato di serie A1 2023-2024 di hockey pista. La società del presidente Stefano Osti si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione forte del quarto posto conquistato nella passata regular season, confermato poi nei playoff, con l’eliminazione alla quarta partita nella semifinale con il Trissino. Tutte al via le aventi diritto: Trissino, Forte dei Marmi, Lodi, Grosseto, Sarzana, Follonica, Bassano, Sandrigo, Valdagno, Vercelli, Monza, Montebello, Giovinazzo, Breganze.

«Tornano Breganze e Giovinazzo – sottolinea il presidente Stefano Osti – Per il Grosseto sono aumentati i chilometri da percorrere dopo la retrocessione di Viareggio e Montecchio Precalcino. Nella lista di partenza ci sono però due storiche piazze che fa piacere ritrovare».

«Ancora non siamo a conoscenza di tutti i movimenti delle altre formazioni – aggiunge Osti – ma sarà un campionato di altissimo livello, le squadre si sono mosse per fare meglio dello scorso anno. Per noi sarà difficile ripetere la stagione scorsa. Siamo però consapevoli di avere una formazione competitiva e ci auguriamo che prosegua l’entusiasmo della città che ha caratterizzato la passata stagione e che il pubblico possa accompagnarci in un’altra annata ricca di successi e soddisfazioni».

Il Cp Grosseto ha presentato anche domanda di ripescaggio in serie A2, dopo aver ricevuto richiesta di disponibilità dalla Federazione. Le possibilità al momento sembrano remote, ma la società si sta già muovendo per presentarsi con due squadre in serie B. «Basterà aspettare un paio di giorni per avere una risposta definitiva sul ripescaggio in A2 – conclude Osti – se rimarremo in B distribuiremo i veterani con i nostri giovani».