Il CP Edilfox sconfitto sulla pista del Why Sport Valdagno

Grosseto: Brutta sconfitta dell’Edilfox Grosseto, superato (8-4) dal Why Sport Valdagno nella 22ª giornata del campionato di serie A1. I ragazzi di Michele Achilli hanno compromesso la gara nei primi dieci minuti del primo tempo, durante i quali hanno subito tre reti, che sono diventate addirittura cinque a 7 minuti dalla fine della frazione, prima di finire sotto 6-1 all’intervallo. Nella ripresa i grossetani pressano, firmano altre tre reti ma i vicentini riescono a difendersi molto bene e portano a casa il quinto risultato consecutivo che permette di ipotecare il nono posto.

Il Valdagno passa in vantaggio alla prima azione. La difesa grossetana lascia due metri di spazio all’argentino Giuliani che batte Menichetti con un tiro da lontano. Colpito a freddo, il Circolo Pattinatori, senza farsi prendere dalla frenesia, prende in mano la partita e crea diverse occasioni che vengono frenate dalla difesa veneta e dal portiere Sgaria. Al 9’ il Valdagno raddoppia: Davide Piroli si libera di Franchi e con un alza e schiaccia supera Menichetti. Un episodio sfortunato condanna, al 10’, alla terza rete: il tiro di Garcia va a sbattere su Mario Rodriguez e finisce in rete in maniera rocambolesca. Il Grosseto accusa il colpo e il Valdagno insiste, trovando la strada sbarrata da Menichetti. Nulla può però il portiere grossetano sul diagonale di Rubio al 14’ che porta a quattro le reti valdagnesi.





L’Edilfox prova a reagire, ma è Piroli a trovare al 18’ l’angolino giusto per battere Menichetti dalla destra e firmare il sorprendente 5-0. A 5’15 l’arbitro Rago concede un rigore al Circolo Pattinatori che l’ex Tonchi De Oro piazza alle spalle di Sgaria. Il Valdagno dopo appena quattordici secondi, con un gran tiro di Giuliani, allunga sul 6-1, risultato con il quale si chiude il primo tempo. Nella ripresa l’Edilfox si getta in avanti con una pressione totale per provare a riaprire il match, mentre Valdagno prova ad abbassare i ritmi. Sgaria si salva sulle belle conclusioni di Saavedra, Paghi e Mount, ma è il Valdagno ad aprire le marcature del secondo tempo con il terzo gol personale di Davide Piroli, con un altro spettacolare tentativo.

Il Cp accorcia con un gran gol di Tonchi De Oro che fa fuori un paio di avversari e lascia partire un missile che non lascia scampo al portiere di casa. A 11’ dalla fine Franchi si vede parare una punizione di prima da Sgaria. Al 16’ il Grosseto trova la terza rete, con Saavedra, il più veloce a riprendere la palla sul tiro di Nacevich deviato dal portiere. La gara è viva: Piroli piega il guantone di Menichetti, mentre Saavedra firma l’8-4 con una conclusione della destra. Il Grosseto prova fino all’ultimo a rendere meno amara la sconfitta, ma le conclusioni di Saavedra non hanno fortuna e il risultato non cambia più. Per Saavedra e compagni uno stop inatteso, che non deve demoralizzare, anche perché sabato sera sono andati ko anche Sarzana e Forte dei Marmi, ma anzi dare la giusta rabbia per la supersfida con il Lodi di domenica prossima. I giallorossi lombardi non sono andati oltre l’1-1 con il Bassano.

Why Sport Valdagno-Edilfox Grosseto 8-4



WHY SPORT VALDAGNO: Sgaria, Todeschini; Motaran, Nadini, Crocco, Piroli, Giuliani, Rubio, Cocco, Garcia. All. Luca Chiarello.

EDILFOX GROSSETO: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella. All. Michele Achilli.

ARBITRO: Franco Ferrari e Alfonso Rago.

RETI: nel p.t. al 0’19 Giuliani, 8’59 Piroli, 9’57 Garcia, 13’52 Rubio. 17’37 Piroli, 19’45 De Oro (rig.), 19’59 Giuliani; nel s.t. 7’20 Piroli, 9’30 De Oro, 15’14 Saavedra, 16’58 Piroli, 17’06 Saavedra.

NOTE: espulsione temporanea (2’) Giuliani.

• I risultati della 22ª giornata: Montecchio Precalcino-Cgc Viareggio 1-3, Tierre Montebello-Gamma Sarzana 5-2, Why Sport Valdagno-Edilfox Grosseto 8-4, TeamServiceCar Monza-Telea Sandrigo 5-4, GDS Forte dei Marmi-Engas Vercelli 5-8, Wasken Lodi-Ubroker Bassano 1-1. Domenica: Trissino-Galileo Follonica.

Classifica: Trissino 53; Lodi 45; Sarzana 40; Edilfox Grosseto 39; Follonica 38; Forte dei Marmi 36; Bassano e Vercelli 35; Valdagno 28; Monza 25; Sandrigo 20; Viareggio 15; Montecchio 12; Montebello 11.