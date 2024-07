Cronaca Il cordoglio sindaca Irene Marconi per operaio morto questa mattina in cantiere a Massa Marittima 18 luglio 2024

Massa Marittima: “Il tragico incidente mortale sul lavoro avvenuto questa mattina a Massa Marittima colpisce profondamente la nostra comunità. – afferma la sindaca Irene Marconi – Tutto il nostro territorio, per la sua storia mineraria, è stato più volte teatro di gravissimi incidenti sul lavoro, ma nel nostro passato si evidenziano anche i momenti di lotta per i diritti dei lavoratori e per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Anche per queste ragioni la disgrazia di questa mattina ci addolora fortemente. Insieme a tutti i membri dell'amministrazione, unitamente a tutte le forze politiche in Consiglio comunale, esprimo le più sentite condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai colleghi della vittima".

